Ağrı'da verim odaklı tohum kampanyası: 1.100 üreticiye 550 ton buğday

Ağrı'da tohum dağıtım töreni gerçekleştirildi

Ağrı'da Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında düzenlenen törende, kentteki üreticilere toplam 550 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı. Töreni organize eden Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarık Park'ta yapılan etkinlikte üreticilere yüzde 70 hibeli destek sunuldu.

Projenin hedefleri ve kapsamı:

Yaklaşık 18 milyon TL bütçeyle hayata geçirilen proje, sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmayı ve tarımsal üretimde verimliliği artırmayı amaçlıyor. İl müdürlüğü yetkilileri, hibeli tohum desteğinin üreticilerin maliyetlerini düşürerek kalite ve verimde kısa vadeli iyileşme sağlayacağına dikkat çekti. Destekten faydalanan üreticiler, projenin ekim sezonunda daha etkin ve izlenebilir üretim yapmasına katkı sunacak uygulamalar hakkında bilgilendirildi.

Bölgenin tarımsal profili:

Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu törende, ilin tarımsal potansiyelini sayılarla ifade ederek, Ağrı'nın 327 bin 789 hektar ekilebilir tarım arazisine ve 28 bin 269 kayıtlı çiftçiye sahip olduğunu belirtti. Hüseyinoğlu, 2025 yılında yaklaşık 1 milyon dekar alanda buğday, 201 bin dekar alanda yonca, 67 bin dekar alanda korunga ve 660 bin dekar alanda arpa ekildiğini paylaştı.

Ayrıca Hüseyinoğlu, ilin hayvansal üretim kapasitesine de değinerek, yaklaşık 1 milyon 701 bin küçükbaş ve 325 bin büyükbaş hayvan varlığıyla bölgenin önemli bir üretim merkezi olduğunu vurguladı. Projenin hedefi, kaliteli ve verimli üretimi destekleyerek üretim maliyetlerinin azalmasına katkı sağlamak ve ilin tarımsal potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesini sağlamaktır.

AĞRI’DA SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA 1 BİN 100 ÜRETİCİYE 550 TON SERTİFİKALI BUĞDAY TOHUMU DAĞITILDI.