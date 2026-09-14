Ağustos operasyonlarında Tekirdağ'da silah, uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçirildi

Ağustos operasyonlarının bilançosu:

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-31 Ağustos tarihleri arasında yürüttükleri operasyonlarda suç geleneğini zayıflatmayı hedefleyen kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 233 şüpheli yakalanırken, sulh ceza hâkimlikleri tarafından 29 şüpheli tutuklandı.

ele geçirilen silah ve mühimmat:

Jandarma ekipleri, silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulundurmaya yönelik yapılan aramalarda 16 tabanca, 16 tabanca şarjörü, 1.201 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, 100 av tüfeği mühimmatı, 3 kurusıkı tabanca, 3 kurusıkı tabanca şarjörü ve 48 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirdi.

uyuşturucu ve ecza bulguları:

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ele geçirilen maddeler arasında 38 gram kubar esrar, 4 kilogram skunk, 1 kilogram 277 gram bonzai, 80 gram kokain, 269 gram metamfetamin ve 40 gram eroin ile birlikte 1.013 adet sentetik ecza yer aldı. Ayrıca 38 kök kenevir, 29 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 hassas terazi de ele geçirildi.

kaçak ürün ve araçlar:

Olaylarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 otomobil ve 2 motosiklet ile birlikte 2 sahte plaka bulundu. Kaçak ve sahte eşyalara yönelik operasyonlarda 10 bin 815 adet muhtelif sahte ürün, 1.086 litre sahte yağ, 60 litre etil/metil alkol ve 925 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

kaçak tütün ve tütün mamulleri:

Kaçak tütün ve makaron üretimine yönelik baskınlarda 7 elektronik makaron doldurma makinesi, 1 elle makaron doldurma makinesi, 2 hava kompresörü, 40 kilogram açık tütün, 21 bin 405 adet dolu makaron, 4 bin 940 adet boş makaron, 138 kaçak puro, 9 kaçak pipo, 1.122 paket kaçak sigara, 6 elektronik sigara ve 10 kaçak sigara filtresi ele geçirildi.

diğer buluntular ve çalışma vurgusu:

Operasyonlarda ayrıca olaylarla ilişkili olduğu değerlendirilen 8 elektronik eşya, 5 tarihi eser, 2 dedektör ve 6 muhtelif kazı malzemesi de ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

TEKİRDAĞ'DA AĞUSTOS AYINDA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA SİLAH, UYUŞTURUCU MADDE VE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA 233 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, 29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.