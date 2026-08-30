Ağustosun son gününde Sarıkamış beyaza büründü: dolu yolları kapattı

Olayın ayrıntıları:

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Ağustos ayının son günlerinde aniden başlayan şiddetli dolu hayatı felç etti. Kısa sürede yolları ve yol kenarlarını kaplayan beyaz örtü, görüntüleri kış mevsimini andırır hale getirdi. İri dolu taneleri özellikle ilçe çevresindeki taşımacılık güzergâhlarında etkili oldu ve görüşü düşürdü.

yollarda beyaz örtü ve mahsur kalan araçlar:

Dolu nedeniyle yollarda oluşan beyaz tabaka, bazı araçların ilerlemesini zorlaştırdı; birkaç araç hareket edemedi ve sürücüler güçlük yaşadı. Yolda kalan bir aracın vatandaşlar tarafından itilerek kurtarılma anı cep telefonuyla kaydedildi. O görüntüler, dolunun aniden ve yoğun şekilde etkili olduğuna dair somut örnek oluşturdu.

yerel tepkiler ve günlük yaşama etkisi:

Yağışın kısa sürede yoğunlaşması Sarıkamış’ta yaşayanlarda şaşkınlık yarattı; bazı vatandaşlar olayın ardından "Kış geldi" sözleriyle durumu özetledi. Trafikte aksamalar yaşanırken, yetkililerden yapılan resmi bir açıklama haberde yer almamaktadır. İlçede gözlenen manzara, yaz mevsiminin son günlerinde beklenmeyen bir meteorolojik sürpriz olarak kayda geçti.

İleri saatlerde hava koşullarının seyrine göre yolların temizlenmesi ve ulaşımın normale dönmesi beklense de, kısa süreli ve yoğun dolu yağışları bölgesel ulaşımda ani aksamalar oluşturabiliyor. Vatandaşlar benzer durumlara karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

KARS’TA AĞUSTOS AYINDA KIŞ SÜRPRİZİ! SARIKAMIŞ BEYAZA BÜRÜNDÜ, ARAÇLAR YOLLARDA MAHSUR KALDI. O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ.