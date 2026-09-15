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Ahi Evran mirası Denizli'nin ticaretine yön veriyor

Vali Yavuz Selim Köşger, 39. Ahilik Haftası'nda Ahi Evran geleneğinin Denizli'nin 5 milyar dolarlık ihracat ve esnaf kültürüne kattığı değeri vurguladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ahi Evran mirası Denizli'nin ticaretine yön veriyor

Vali Köşger: ahilik, ticaretin ve toplumun omurgasıdır

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 39. Ahilik Haftası kutlamalarında esnaf ve sanatkârlarla bir araya gelerek Ahilik geleneğinin kent yaşamındaki canlı etkisini ortaya koydu. Bayramyeri Meydanı'nda düzenlenen programa katılan Vali Köşger, ahiliğin özünde "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının bulunduğunu ve bunun günümüzde de geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Ahiliğin kent ekonomisine katkısı:

Vali Köşger, Ahi Evran'ın Denizli'de yaşamış olmasının ve Ahi Sinan ile Ahi Duman gibi isimlerin yetişmesinin kentin ticari ve sosyal dokusunda derin izler bıraktığını ifade etti. Konuşmasında Denizli'nin 5 milyar dolarlık ihracatı, güçlü sanayisi ve dinamik iş dünyasını anarak, bu başarının ardında ahilerin alın teri ve meslek etiğinin bulunduğunu vurguladı. Köşger, esnaf ve sanatkârlara bereketli kazançlar dileyerek Ahilik Haftası'nı kutladı.

Geleneksel uygulamalar ve ustalarla buluşma:

Program çerçevesinde gerçekleştirilen Şed Kuşatma Töreninde Vali Köşger örs başında demir döverek törene katıldı. Etkinlik sonrası "Unutulmaya Yüz Tutmuş Zanaatkârlar Sergisi"ni ziyaret eden Köşger, stantları tek tek dolaşıp ustalarla sohbet etti; ilk olarak Buldan dokumasını dokuma tezgâhında işledi, ardından demirci standında usta ile birlikte örs başında demir dövdü.

Kutlama programının ardından Vali Köşger, Ahilik Haftası Kutlama Komitesini valilik toplantı salonunda kabul etti. Ziyarette ilin Ahisi seçilen Radyo-Televizyon Tamircisi Mustafa Ekecim, ilin Kalfası Marangoz Anıl Er ve ilin Çırağı Pideci Bilal Yıldırım için plaket takdim edildi. Tören ve ziyaretler, ahiliğin hem kültürel hem de ekonomik boyutunun kentte nasıl sürdürüldüğüne dair somut örnekler sundu.

DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, 39. AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMA...

DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, 39. AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMA KATILARAK ESNAF VE SANATKÂRLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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