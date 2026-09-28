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Ahi geleneğinin yeni sesi: Kayseri'nin ilk Ahi bacısı modelist Servet Halıcı

Ahilik İl Kutlama Komitesi tarafından Kayseri'nin ilk Ahi Bacısı seçilen modelist Servet Halıcı, dürüstlük, helal kazanç ve kadın istihdamına dikkat çekti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ahi geleneğinin yeni sesi: Kayseri'nin ilk Ahi bacısı modelist Servet Halıcı

Kayseri'nin ilk Ahi bacısı seçildi:

Ahilik İl Kutlama Komitesi tarafından düzenlenen değerlendirme sonucu, Terziler ve Konfeksiyoncular İmalatçılar Odası üyesi Servet Halıcı Kayseri'nin ilk Ahi bacısı olarak seçildi. 35 yıldır konfeksiyon sektöründe yer alan Halıcı, verilen ödülü hem kişisel bir onur hem de kadınların çalışma hayatında görünür kılınmasının bir işareti olarak değerlendirdi.

Ahilik anlayışı ve meslek yaşamı:

Halıcı, Ahiliği işin hakkıyla yapılması ve kazancın helal olması olarak tanımlıyor. Kendi sözleriyle, 'Ahilik, işini hakkıyla ve helalinden yapmaktır.' Eğitimine Kayseri Kız Meslek Lisesi giyim bölümünde başlayıp 9 Eylül Üniversitesi hazır giyim bölümünde sürdürdüğünü belirten Halıcı; bir fabrikada kesim planı hazırlama, bilgisayarda kalıp çıkarma ve serileme bölümlerinde yaklaşık 15 yıl çalıştıktan sonra, son 15 yıla yakın süredir kendi atölyesinde mesleğini sürdürdüğünü aktardı.

Meslek hayatı boyunca Ahilik kültürünü işinde rehber edindiğini söyleyen Halıcı, müşteri memnuniyetini sağlamanın ve yaptığı işi özenle, dürüstçe yapmanın temel ilkeleri olduğunu vurguladı. Halıcı, işini yaparken karşı tarafın memnuniyetle ayrılmasını sağlamanın Ahiliğin temel pratiklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Kadınlar, eğitim ve verilen mesajlar:

Terziler Odası tarafından açılan gelinlik ve abiye kurslarında eğitim veren Halıcı, özellikle dikiş bilen öğrencilere üst düzey uygulamalı eğitim sağladığını söyledi. Halıcı, bu tür kurslarla gençlerin ve çırakların mesleğe hazırlanmalarına katkı verdiğini ve Ahilik değerlerini yeni kuşaklara aktardığını belirtti.

Seçimin kendisi için ayrıca bir anlam taşıdığını ifade eden Halıcı, kadınların çalışma hayatında daha çok yer almasının önemine dikkat çekti ve 'Bayanların bu kadar çalışma hayatının içinde olduğu bir dönemde bayanların da düşünülüp ahi bacı olarak beni göstermelerine çok memnun oldum' dedi. Halıcı, son olarak iş yaparken özen, özveri, sabır ve 'helalinden kazanma' ilkelerini tavsiye ederek, 'Öncelikle işimizde dürüst olmak gerekiyor' mesajını yineledi.

Komitenin bu ilk seçimiyle Kayseri'de Ahilik kültürünün hem geleneksel değerleri hem de güncel iş hayatındaki uygulamaları üzerinden yeniden görünür kılındığı, kadın emek ve eğitiminin ödüllendirilmesinin sektörde teşvik edici bir rol oynayacağı ifade ediliyor.

Kayseri’nin ilk Ahi Bacısı: &quot;Öncelikle işimizde dürüst olmak gerekiyor&quot;

Kayseri’nin ilk Ahi Bacısı: "Öncelikle işimizde dürüst olmak gerekiyor"

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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Kayseri'nin el emeğini temsil eden ilk Ahi bacısı Servet Halıcı

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