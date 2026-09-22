Dolar 48,8141 +0,01%
Euro 55,8290 -0,23%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.852,19 -0,41%
EUR/USD 1,1434 -0,31%
Brent Petrol 100,22 -0,12%
--°

Ahievren'de kadın üreticilerin emeği tarladan pazara bereket taşıyor

Ahievren Mahallesi'ndeki kadın üreticiler, köy kooperatifinin yöresel pazarında domates, mercimek, mürdümük ve salçalarını doğrudan tüketiciye ulaştırıyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:53

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 12:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ahievren'de kadın üreticilerin emeği tarladan pazara bereket taşıyor

Ahievren'de kadın üretimi tarladan pazara ulaşıyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Ahievren Mahallesi’nde tarımla uğraşan kadınlar, tarlada yetiştirdikleri ürünleri köy kooperatifinin düzenlediği yöresel pazarda tüketicilerle buluşturuyor. Domatesten bibere, kavun ve karpuzdan nohuta kadar uzanan ürün yelpazesi hem yerel üretime katkı sağlıyor hem de aile bütçelerine destek oluyor.

ürün çeşitliliği ve üretim süreci

Üretici kadınlar domates, biber, kavun, karpuz, kabak, bamya, soğan, sarımsak, mürdümük, yerli mercimek ve nohut gibi çok sayıda ürünü pazar tezgâhlarına getiriyor. Ayrıca hazırladıkları salça ve erişte gibi yöresel ürünleri de satışa sunuyorlar. Hasat sezonunda ürünler sabahın erken saatlerinde toplanıyor ve köy kooperatifinin yaklaşık 5 yıldır aktif olan yöresel pazarına taşınıyor.

Tarım yıl boyunca sürüyor; kadınlar farklı ürünlerin ekimini yapıyor, hasat sonrası ürünleri pazara hazırlarken evde salça ve erişte üretimine de devam ediyor. Bu süreçte hem tarlada hem pazarda sürdürülen emek, üretimin yerinde kalmasını sağlıyor.

imece, aile ekonomisi ve gençlere çağrı

Üretici kadınlardan Sabriye Ayvaz, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu ve küçük yaşlardan itibaren tarımın içinde olduğunu belirtiyor. Ayvaz, "Ahievren köyünde yaşıyorum. Tarımla uğraşıyoruz. Burada yetiştirdiğimiz ürünleri köy kooperatifimizin yaptığı yöresel pazarımızda pazarlıyoruz, satıyoruz. Biz çiftçi çocuğu olduğumuz için çok küçük yaşlarda zaten bu işlerin içindeydik. Yaklaşık 5-6 sene önce daha fazla üretip satmaya başladık" sözleriyle üretim sürecini anlatıyor.

Ayvaz, tarladan pazara kadar olan yoğun tempoyu şu sözlerle özetliyor: "Sabah kalkıyoruz, tarlaya hasada geliyoruz. Pazara gidiyoruz, pazarda onları yerleştiriyoruz. Sonra eve gelip domateslerimizi doğruyoruz, salçaya hazırlık yapıyoruz. Yöresel pazarımız 5 seneden beri aktif halde. Burada ürettiklerimizi orada satıyoruz." Ürünlerin bazen çocuklarla birlikte araca yüklendiği, pazarda ise kadınların imece usulüyle dükkan ve tezgâh düzenlediği ifade ediliyor.

Ayvaz ayrıca gençlere tarım çağrısı yapıyor: "İmkanları varsa gelip tarımla uğraşsınlar. Ekinsinler, biçsinler. Kadın eli değdiği zaman her şey güzel."

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise üreten, emek veren ve yerel üretimi yaşatan kadın üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekiyor. Ahievren Mahallesi’ndeki kadınlar, tarlada başlayan emeklerini yöresel pazarda tüketiciyle buluşturarak bölgedeki tarımsal üretimin ve yerel ürünlerin yaşatılmasına katkı sunuyor.

KADIN ELİ DEĞDİ, TARLALAR BEREKETLENDİ

KADIN ELİ DEĞDİ, TARLALAR BEREKETLENDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Müftüler Aydın'da hizmetlerin etkinliği ve eğitim çalışmalarını yeniden ele aldı
images

Aydın'da gençlerin medyaya ilk kadrajı
images

Aydın incirinde kalite için denetimler sıklaştırıldı
images

Bayraktar TB3'ten denizaltı savunmasında sonoboy kabiliyeti gösterisi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Müftüler Aydın'da hizmetlerin etkinliği ve eğitim çalışmalarını yeniden ele aldı

Aydın'da gençlerin medyaya ilk kadrajı

Aydın incirinde kalite için denetimler sıklaştırıldı

Aydın BBSK hazırlık maçında Bergama Belediyespor'u 3-1 yendi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği