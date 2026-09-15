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Ahiliğin değerleri Çankırı'da ödüllendirildi

Çankırı'da 39. Ahilik Haftası kutlamalarında yılın ahisi Canan Yaşar, yılın kalfası Mehmet Çağlar ve çırağı Davut Ömer Kadıoğlu ödüllendirildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ahiliğin değerleri Çankırı'da ödüllendirildi

Çankırı'da 39. Ahilik Haftası programı tamamlandı

Çankırı’da 39’uncu Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından halk oyunları ve tiyatro gösterisi izleyicilerle buluştu.

Ödül alanlar:

Etkinlik sonunda yılın ahisi seçilen Canan Yaşar, yılın kalfası seçilen Mehmet Çağlar ve yılın çırağı seçilen Davut Ömer Kadıoğlu ödüllerini aldı.

Vali Hüseyin Çakırtaş'ın değerlendirmesi:

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş programda yaptığı konuşmada Ahilik anlayışının kapsamını ve önemini vurguladı. Çakırtaş, "Malumunuz olduğu üzere Ahilik yalnızca bir esnaf teşkilatı değil, insanı ve güzel ahlakı merkeze alan köklü bir medeniyet anlayışıdır. Bu anlayış alın terini, helal kazancı, dürüstlüğü, dayanışmayı, paylaşmayı esas alan bir anlayıştır. İyi bir usta olmanın yanında iyi bir insan olmayı, kazanırken hakkı gözetmeyi, üretirken kaliteyi ve güveni korumayı öğretir. Ahiliğin; ’eline, beline, diline sahip ol, kapını, gönlünü, sofranı açık tut’ düsturu bugün de bize yol göstermeye devam etmektedir. Değerli hemşehrilerimiz, Ahilik kültürünün temsil ettiği değerlerin Çankırı’mızda çok özel bir karşılığı olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Ahilikteki kardeşlik, dayanışma, edep, erkan, paylaşma anlayışı, şehrimizin yüzyıllardır yaşattığı Yaren kültürünün de özünü oluşturmaktadır" dedi.

VALİ HÜSEYİN ÇAKIRTAŞ, YILIN AHİSİ SEÇİLEN CANAN YAŞAR&#039;A ÖDÜLÜNÜ TAKDİM ETTİ.

VALİ HÜSEYİN ÇAKIRTAŞ, YILIN AHİSİ SEÇİLEN CANAN YAŞAR'A ÖDÜLÜNÜ TAKDİM ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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