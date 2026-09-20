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Ahiliğin izleri Tunceli'de: 39. hafta etkinliklerle öne çıktı

39. Ahilik Haftası Tunceli'de çelenk sunumundan ödül törenine, protokollere ve sergilere uzanan etkinliklerle kutlandı; esnaf dayanışması öne çıktı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ahiliğin izleri Tunceli'de: 39. hafta etkinliklerle öne çıktı

Programın açılışı ve amaçları:

Tunceli'de düzenlenen 39. Ahilik Haftası, Ahilik kültürünün sürdürülmesi ve esnaf ile sanatkarlar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlandı. Organizasyon, Ticaret Bakanlığı Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı ve program Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Protokoller ve resmi ziyaretler:

Hafta boyunca Ahilik Komitesi heyeti, Vali Şefik Aygöl'ü ziyaret etti. Bu ziyaret kapsamında Ahilik - Esnaf Hatıra Ormanı oluşturulmasına ilişkin bir protokol imzalandı. Etkinlikler çerçevesinde il dışı ilişkiler kapsamında Erzurum'da çeşitli kurum ve meslek kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirildi.

Etkinlikler, ziyaretler ve maç:

Program süresince esnaf temsilcileri ve il protokolü bir dostluk maçında bir araya geldi. Haftanın çeşitli günlerinde Yılın Ahisi, Yılın Kalfası ve Yılın Çırağı seçilen isimler iş yerlerinde ziyaret edilerek hem meslekleri hem de Ahilik geleneği anıldı.

Ödül töreni ve kültürel sunumlar:

Haftanın ana programında 2026 Yılın Ahisi olarak ilan edilen Sinan Açılan ile Yılın Kalfası ve Yılın Çırağına ödülleri takdim edildi. Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından esnafa yönelik hazırlanan kısa film gösterimi yapıldı ve "Tunceli’den Manzaralar" adını taşıyan bir fotoğraf sergisi açıldı.

Medya teması ve kapanış:

Etkinliklerin son bölümünde Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice ve Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, TRT Erzurum Radyosu'nun "Hayatın İçinden" programına konuk oldu. Radyo gündeminde hafta boyunca yapılan çalışmalar ve esnafın görüşleri paylaşıldı.

Bir hafta süren etkinliklerde Ahiliğin temel değerleri olan dayanışma, kardeşlik, dürüstlük ve meslek ahlakı vurgulanarak geleneksel yapının korunmasına yönelik mesajlar öne çıkarıldı.

TUNCELİ’DE 39. AHİLİK HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE ESNAF VE SANATKÂRLAR İLE KAMU...

TUNCELİ’DE 39. AHİLİK HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE ESNAF VE SANATKÂRLAR İLE KAMU KURUMLARININ TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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