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Ahiliğin mirası Adıyaman'da törenle anıldı

Adıyaman'da üç gün sürecek Ahilik Haftası, Valilik ve Esnaf Odaları Birliği iş birliğiyle Yeni Kent Meydanı'nda törenle başladı; kültür ve dayanışma ön plana çıktı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:58

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ahiliğin mirası Adıyaman'da törenle anıldı

Adıyaman'da Ahilik Haftası töreniyle açıldı

Adıyaman'da düzenlenen açılış töreniyle Ahilik Haftası etkinlikleri başladı. Adıyaman Valiliği ile Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen program, Yeni Kent Meydanı'nda yapıldı ve üç gün boyunca sürecek etkinliklerle Ahilik kültürü ile Ahi Evran'ın öğretilerini öne çıkaracak.

Ahiliğin temel ilkeleri:

Programda konuşan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Ahiliğin sadece mesleki örgütlenme olmadığını, aynı zamanda ahlak, adalet, paylaşma ve toplumsal dayanışmayı esas alan bir kültürel miras olduğunu vurguladı. Duranay, esnafın dürüst ticaret, kaliteli hizmet ve müşteri güveni ilkeleriyle Ahilik geleneğini yaşatmaya devam ettiğini belirtti.

Duranay konuşmasında ayrıca 6 Şubat depremleri sonrası kentte ve esnaf camiasında yaşanan zorluklara dikkat çekti; iş yerlerini kaybeden, üretim ve ticaretten uzak kalan esnafların devlet desteği ve toplum dayanışmasıyla yeniden ayağa kalkma çabalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Gençlere Ahilik kültürünün aktarılması ve usta-çırak ilişkisinin güçlendirilmesinin önemine özel vurgu yaptı.

Programın içeriği ve katılımcılar:

Etkinlik çerçevesinde Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi Nazif Çetin tarafından Ahi Evran ve Ahilik Kültürü üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş, Ahiliğin ahlak ve kardeşliği buluşturan bir kültürel miras olduğunu belirtirken, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de Ahilik anlayışının esnaf ve sanatkârlar sayesinde yaşatılmaya devam edeceğini ve ilkelerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Program, halk oyunları ve şed kuşanma gösterileriyle sürerken, etkinlik sonunda davetlilere Adıyaman Belediyesi tarafından yemek ikramında bulunuldu. Üç günlük sürede yapılacak sunumlar, uygulamalar ve gösterilerle Ahilik geleneğinin hem kültürel hem de mesleki boyutları ele alınacak.

ADIYAMAN’DA AHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ, DÜZENLENEN AÇILIŞ TÖRENİYLE BAŞLADI. ÜÇ GÜN BOYUNCA DEVAM...

ADIYAMAN’DA AHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ, DÜZENLENEN AÇILIŞ TÖRENİYLE BAŞLADI. ÜÇ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK ETKİNLİKLERDE AHİLİK KÜLTÜRÜ VE AHİ EVRAN’IN ÖĞRETİLERİ ANLATILACAK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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