Ahiliğin mirasını yaşatan esnafın sesi: valinin AESOB ziyareti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 21. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda güven tazeleyerek yeniden AESOB Başkanlığına seçilen Adlıhan Dere'yi tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarette Birlik Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları üyeleriyle bir araya gelinerek yeni dönem için başarı dilekleri iletildi ve 39. Ahilik Haftası kutlandı.

Valinin mesajı:

Vali Şahin, buluşmada Antalya'nın turizmle kazandığı görünürlüğe dikkat çekerek şehrin misafir ağırlama kapasitesinin milli kültürü ve ticaret ahlakını sergilemek için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Ziyarette şunları söyledi: "Bugün hem Ahilik Haftası vesilesiyle sizlerin Ahilik Haftası’nı kutlamak hem de yakın zamanda tamamlanan seçimlerde güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Birlik Başkanımız Adlıhan Dere ile yeniden seçilen ve ilk defa göreve gelen oda başkanlarımıza 'Hayırlı uğurlu olsun' dileklerimizi iletmek üzere sizleri ziyarete geldik."

Şahin ayrıca Kaleiçi'yle ilgili uzun soluklu çalışmalarda emeği geçenler arasında Başkan Dere'yi işaret ederek, esnaf odalarının sürece verdikleri desteğin değerliliğini vurguladı: "Bütün bu süreçlerde esnaf odalarımızın hemfikir olan ve destekleyen yaklaşımını gördük. Bu anlayış bizim için çok değerlidir."

AESOB başkanının değerlendirmesi:

Başkan Adlıhan Dere, Vali Şahin'le üç yılı aşkın süredir birlikte çalıştıklarını belirterek valinin kentteki tüm programlarda esnafın yanında olduğunu anlattı. Dere, geçmiş yıllarda önemli program çakışmalarına rağmen Şahin'in Ahilik etkinliklerine katılmak için kongreden ayrıldığını ve o gün için "Bugün esnaf ve sanatkarlarımızın bayramıdır" diyerek esnafı onurlandırdığını hatırlattı.

Dere, Vali Şahin'in yalnızca resmi törenlerde değil, iftar programlarında, açılışlarda, çarşı ve pazardaki buluşmalarda da esnafla aynı sofrayı paylaştığını vurguladı ve şu ifadeyi kullandı: "Valimiz, gerçekten esnaf dostudur. Bizler sizleri seviyoruz. Antalya da sizleri seviyor."

Toplantıda öne çıkan vurgu, esnaf teşkilatının hem iktisadi hem toplumsal hayatın temeli olduğuydu. Vali Şahin, Ahilik geleneğinin dürüstlük, helal lokma, yardımseverlik ve misafirperverlik gibi değerleri kuşaktan kuşağa taşıdığını belirterek esnafın bu kültürel mirası temsil ettiğini sözlerine ekledi.

Görüşme, hem yeni dönem başkanlık seçiminin sonuçlarını kutlama hem de Ahilik Haftası vesilesiyle esnafın kent yaşamındaki rolünün bir kez daha hatırlanması açısından anlamlı bir buluşma olarak tamamlandı.

ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN, AESOB BAŞKANI ADLIHAN DERE’YE TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNARAK ESNAF TEŞKİLATIYLA BULUŞTU.