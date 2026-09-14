Ahilik 800 yıllık ahlakı ekonomiyle buluşturan ortak mirastır

Ahiliğin Kayseri'deki yorumu ve önemi:

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ahilik Haftası mesajında Ahilik'i yalnızca bir ticaret düzeni değil, aynı zamanda toplumun dayanışma ve ahlak temelini oluşturan 800 yıllık manevi miras olarak tanımladı. Gülsoy, atalarımızdan devralınan bu kültürün tıpkı tarihi eserler gibi korunup gelecek kuşaklara aktarılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Toplumsal dayanışma ve ticaret ahlakı:

Gülsoy, Ahilik anlayışının özünde insanı esas aldığını, toplum huzuru ve birliğine öncülük ettiğini söyledi. Mesajında Ahilik'te 'ben' değil, 'biz' anlayışının egemen olduğunu vurgulayan Gülsoy, esnafın yalnızca kendi çıkarını değil, diğer esnaf ve tüketicinin hakkını da gözetmesi gerektiğini ifade etti. Kayseri'nin ticaret geleneğinin bu değerlerden beslendiğini, şehrin 'müşteri velinimetimizdir' ilkesini uygulayan kentlerden biri olduğunu ekledi.

Üretim, rekabet ve disiplin ilkeleri:

Ahiliğin iş hayatının her aşamasına kılavuzluk ettiğini belirten Gülsoy, kültürün "Eksik ölçüp yanlış tartma, malın ayıbını gizleyip müşteriyi aldatma, müşteriler arasında dil, din, ırk veya zengin-fakir ayrımı yapma" gibi davranışları reddettiğini hatırlattı. Esnafa siftah dayanışmasını yaşatmayı, yıkıcı rekabetten kaçınmayı ve verilen sözü tutmayı öğütleyen Ahilik ilkeleri; üretimde kalitenin, dürüstlüğün ve meslek disiplininin önemini ön plana çıkarır.

Gülsoy, günlük deyimlerimizde yer eden 'Pabucu dama atılmak', 'İpliği pazara çıkmak', 'Çizmeyi aşmak', 'Eski kulağı kesiklerden olmak' gibi ifadelerin dahi Ahilik disiplininden dilimize geçtiğini belirtti ve bu mirasın ticari hayattaki düzen sağlayıcı rolünü vurguladı.

Anadolu Bacıları mirası ve Kayseri'nin sorumluluğu:

Mesajında Kayseri'nin Ahilik tarihindeki özel yerine de değinen Gülsoy, Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı tarafından kurulan Anadolu Bacıları Teşkilatı (Bacıyan-ı Rum)'u minnetle andı. Kimsesiz kız çocuklarının bakımı, eğitimi ve topluma kazandırılmasında tarihi rol oynayan bu teşkilat nedeniyle Kayseri'nin Anadolu Bacıları mirasını yaşatma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğu taşıdığını belirtti.

Gülsoy, Ahi Evran Veli'nin öğütlerinin günümüzde de yol gösterdiğini kaydederek mesajını şu sözlerle tamamladı: 'Eline, beline, diline hakim ol; harama bakma; doğru, sabırlı ve dayanıklı ol; alnın, kalbin ve kapın daima açık olsun.' Gülsoy, Rabbimden bu duayı yaşayan ve yaşatanlardan olmayı, üretirken faydalı kılmayı, doğruluktan ve dürüstlükten ayırmamasını dilediğini ifade ederek, el emeği ve alın teriyle ticari hayata değer katan tüm esnaf, sanatkar ve tüccarlara Ahilik Haftası'nda hayırlı, bereketli ve helal kazançlar temennisinde bulundu.

KAYSERİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, AHİLİK HAFTASI DOLAYISIYLA YAZILI BİR MESAJ YAYIMLADI.