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Ahilik değerleri etrafında 81 ilden gençler Kırşehir'de buluştu

Kırşehir'de düzenlenen 6. Genç Ahiler Buluşuyor programında 81 ilden gençler Ahilik değerlerini tartıştı; Erzurum'u Yiğit Bilirdönmez temsil etti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ahilik değerleri etrafında 81 ilden gençler Kırşehir'de buluştu

Genç Ahiler Buluşuyor programı Ahiliğin merkezinde toplandı

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Genç Ahiler Buluşuyor programı, Ahiliğin doğduğu kent Kırşehir'de Türkiye'nin 81 ilinden gençleri bir araya getirdi. Etkinlikler kapsamında kardeşlik, dayanışma, adalet, dürüstlük ve güzel ahlak gibi Ahilik geleneğinin temel değerleri çeşitli oturum ve faaliyetlerle ele alındı. Erzurum'u, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Yiğit Bilirdönmez temsil etti.

Valilik buluşması ve kamu yönetimi söyleşisi:

Program çerçevesinde gençler, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ile bir araya gelerek Ahilik geleneğinin yerel önemini ve güncel yönetim anlayışına yansımalarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen söyleşide Kırşehir'in tarihi konumu, Ahilik uygulamalarının toplumsal hayata etkileri ve gençlerin kamu hizmetindeki sorumlulukları üzerinde duruldu. Gençler, geleceğin yönetişiminde üstlenecekleri roller hakkında soru ve düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu.

Gençlik çalışmaları ve kültürel etkileşimler:

Etkinlikte ayrıca gençler, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı ile bir araya gelerek gençlik politikaları ve Ahilik kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Program süresince Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerleri yakından tanıtıldı; şehir turları ve atölye çalışmalarında katılımcılar arasında yeni dostluk ve kardeşlik bağları kuruldu.

Gençlerin etkinliklerdeki konuşmalarında Ahilik'in yalnızca geçmişten bugüne taşınan bir miras olmadığı, aynı zamanda sosyal hayatta etkin kılınması gereken bir değerler bütününü oluşturduğu vurgulandı. Tartışmalarda özellikle toplumsal dayanışma, meslek ahlakı ve kamusal sorumluluk konuları öne çıktı.

Erzurum'u temsil eden Yiğit Bilirdönmez, Ahiliğin doğduğu topraklarda bu kültürü yerinde tanımanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle ortak değerler etrafında buluşmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu ifade etti. Bilirdönmez, Kırşehir'de kurulan dostlukların ve edinilen tecrübelerin program sonrasında da sürmesini temenni etti.

Bilirdönmez, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti: başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere, ev sahipliği ve yakın ilgileri için Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, desteklerini hissettiklerini belirttiği Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve ekibi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Atatürk Üniversitesi Genç Ofis yetkililerine teşekkür etti.

KIRŞEHİR’DE BU YIL 6’NCISI DÜZENLENEN “GENÇ AHİLER BULUŞUYOR” PROGRAMI, TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDEN...

KIRŞEHİR’DE BU YIL 6’NCISI DÜZENLENEN “GENÇ AHİLER BULUŞUYOR” PROGRAMI, TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDEN GENÇLERİ AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN KÖKLÜ DEĞERLERİ ETRAFINDA BİR ARAYA GETİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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