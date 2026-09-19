Ahilik geleneği Kırşehir'de birlik, üretim ve meslek ahlakını vurguladı

39. Ahilik Haftası kapanış programı Cacabey Meydanı'nda

Kırşehir'de bu yıl 39'uncusu düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı kapanış programıyla sona erdi. Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen programda konuşmalar, geleneksel etkinlikler ve ödül töreni yer aldı.

Vali Demiryürek'in vurguları:

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, açılış konuşmasında Ahilik teşkilatının tarihî önemine dikkat çekti. Demiryürek, Ahiliği doğru kavrayabilmek için 13. yüzyıl Anadolu'sunun koşullarının göz önüne alınması gerektiğini belirtti ve Ahi Evran-ı Veli'nin öncülüğünde gelişen yapının meslek, ahlak ve üretimi nasıl birlikte ele aldığını anlattı.

Vali, usta-çırak ilişkisine değinerek usta eğitiminde yalnızca mesleğin değil, 'söze sadakat', 'ölçüde doğruluk', 'komşuyu gözetme' ve 'ihtiyaç sahipleriyle paylaşma' gibi erdemlerin de öğretildiğini söyledi. Anadolu'daki kadın üretim ve dayanışma geleneği Bacıyan-ı Rum'u da aynı toplumsal yapının önemli unsuru olarak anıldı.

Demiryürek, günümüz iş ve ticaret ahlakının temellerinin Ahilikte olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerine atıfla helal kazanç, kul hakkına riayet ve emeğin karşılığını verme ilkelerinin altını çizdi.

Kurtulmuş'un mesajı:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ahiliği Türk milletinin en önemli değerlerinden biri olarak tanımladı: 'Ahilik en önemli milli damarlarımızdan birisidir.' Kurtulmuş, Kırşehir çevresindeki manevi şahsiyetler — Ahi Evran-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, Somuncu Baba, Yunus Emre — gibi isimlerin bulunduğu coğrafyanın insanlık kültürünün geliştiği merkezlerden biri olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, konuşmasında gençlere ve topluma yönelik uyarılarda bulundu; dünyanın hızlı bir değişim içinde olduğunu, yüksek teknolojiler ve yapay zekânın hayatın her alanını etkilediğini söyledi. Bu dönüşüm içinde iki yolun öne çıktığını belirterek, birincisinin 'vahşi kapitalizm' modeli, ikincisinin ise paylaşım, barış ve dayanışmayı öne çıkaran bir yönetim anlayışı olduğunu ifade etti.

Ayrıca Kurtulmuş, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde daha güçlü olması gerektiğini, milli kültürün sağlam bir zemin oluşturduğunu ve farklılıkların zenginlik olarak kabul edilmesi gerektiğini kaydetti. Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yaparak Kırşehir'den verilen şehit ve gazilere işaret etti ve ülkenin terörü geride bırakacağına dair inancını paylaştı.

Etkinlik ve ödüller:

Kapanış programında geçen yılın geleneklerine uygun olarak yılın kalfası, çırığı ve ustası ödülleri takdim edildi. Etkinlik, Ahilik anlayışının mesleki eğitim, dürüst üretim ve toplumsal dayanışma boyutlarını öne çıkaran söylemleriyle tamamlandı.

Program, katılımcıların geleneksel uygulamalara tanıklık ettiği ve Ahilik değerlerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin tekrarlandığı bir atmosferde son buldu.

KIRŞEHİR’DE BU YIL 39’UNCUSU DÜZENLENEN AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI, TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ’UN KATILDIĞI PROGRAMLA SONA ERDİ. CACABEY MEYDANI’NDA DÜZENLENEN PROGRAMDA JANDARMA BANDO EKİPLERİ GÖSTERİ SUNDU.