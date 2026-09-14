Dolar 48,6137 +0,12%
Euro 56,0635 -0,46%
Bist 14.282,90 -1,27%
Altın Gram 6.743,26 -2,14%
EUR/USD 1,1529 -0,62%
Brent Petrol 108,96 +4,16%
--°

Ahilik haftasında Kırşehir'de ekonomi ve güvenlik vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırşehir'de başlayan Ahilik Haftası'nda Ahi Evran-ı Veli'nin kabrini ziyaret edip korteje katıldı; ekonomik büyüme ve güvenlik vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Ahilik haftasında Kırşehir'de ekonomi ve güvenlik vurgusu

Ahilik haftası açılışı:

Kırşehir merkezli düzenlenen ve bir hafta boyunca sürecek Ahilik Haftası, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla başladı. Bakan Bolat, program öncesinde Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin kabrini ziyaret etti ve ardından kortej yürüyüşüne katılarak Cacabey Meydanı'ndaki açılış programına yürüdü. Açılışta konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Ahiliğin Türk-İslam kültüründeki rolüne dikkat çekti.

Vali Demiryürek, Ahiliğin İslamiyet ile Türkmen kültürünü harmanlayan, nesiller boyu ticaretin yazılı olmayan hukuku ve geleneğini yaşatan bir müessese olduğunu belirtti. Kendini "kepenk açmış bir esnaf çocuğu" olarak tanımlayan Demiryürek, Ahiliğin yalnızca bir haftalık kutlama değil, toplumun sessiz ama kuvvetli omurgasına sahip çıkma çağrısı olduğunun altını çizdi.

Ekonomik büyüme vurgusu:

Törenin şeref konuğu olarak konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 23 yılda ekonomik büyümeye ilişkin rakamsal değerlendirmeler paylaştı. Bolat, Türkiye ekonomisinin 23 yılda 238 milyar dolardan, Haziran itibarıyla 1,7 trilyon dolara ulaştığını belirterek bunun "dolar bazında 7 kata varan bir büyüme" olduğunu söyledi. Bakan, halk için en önemli hizmetlerden birinin ekonomiyi büyütmek olduğunu vurguladı.

Bolat konuşmasında, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarı sayesinde ekonomik gelişme hızında dünyanın dikkatini çeken bir ülke haline geldiğini ifade etti ve "Türkiye çok şükür siyasi ve ekonomik istikrarıyla ekonomik gelişme hızında dünya liginde imrenilen ve rol model olarak takip edilen bir ülke konumuna yükselmiştir" sözlerini kullandı.

Güvenlik, dış politika ve bölgesel ortam:

Bakan Bolat ayrıca çevre coğrafyadaki çatışmalara dikkat çekti; kuzeyde, güneyde, doğuda ve batıda sıcak savaşların sürdüğünü belirterek Türkiye'nin kendi güvenliğini koruduğunu aktardı. Bolat, "Hamdolsun, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu topraklarda 42 yıllık terör belasını yok ettik" diyerek, etrafındaki ateş çemberinin halkımıza yansımamasını sağladıklarını ve toprakların bir santimetrekarelik bölümüne ateş düşürülmediğini kaydetti. Başarılı siyasi ve dış politika yönetimi ile güçlü ordunun ve savunma sanayinin ülkenin konumunu güçlendirdiğini ifade eden Bolat, Türkiye'nin bu kazanımlarla "yıldız gibi parladığını" belirtti.

Program, Ahiliğin kültürel ve ekonomik boyutlarına yapılan vurgu ile devam ederken, yerel katılımcılar ve esnaf temsilcileri de etkinliklerde yer aldı. Haftanın ilerleyen günlerinde çeşitli atölye, söyleşi ve geleneksel etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

KIRŞEHİR MERKEZLİ OLARAK KUTLANAN VE BİR HAFTA BOYUNCA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE DEVAM EDECEK AHİLİK...

KIRŞEHİR MERKEZLİ OLARAK KUTLANAN VE BİR HAFTA BOYUNCA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE DEVAM EDECEK AHİLİK HAFTASI, TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT’IN KATILIMIYLA BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayıp Miryokefalon kalesi 850 yıl sonra Çivril'de ortaya çıktı
images

Rumkale'de Fırat kıyısında dragon botlarda ekipler kupalara ulaştı
images

Antalya'da ahilik mirası yeniden öne çıktı
images

Gümüşhane'de ustalık ve dayanışma vurgusu: 39. ahilik haftası törenleri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hunatspor altyapıya öncelik verdi: Abdulkadir Karahan dönemi

Maarif modeliyle erdemli nesiller yetiştirme hedefi: eğitimde çeyrek asırlık ivme

Adapazarı'da hastane önünde kaza: polis aracındaki iki görevli de yaralandı

Darende'den Malatya'ya hava ambulansıyla sevk edilen 71 yaşındaki hasta tedavi altında

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi