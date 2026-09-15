Ahilik ruhunu Malatya'ya taşıyan esnaf heyeti Seddar Yavuz'u ziyaret etti

Ahilik haftası kapsamında ziyaret

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve beraberindeki esnaf temsilcilerinden oluşan heyet, Ahilik Kültürü Haftası vesilesiyle Malatya Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi olan Keskin'in yanı sıra Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ile çeşitli oda başkanları da yer aldı.

Görüşmede öne çıkan konular:

Ziyarette, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yürütülen iyileştirme ve destek çalışmaları ile esnaf ve sanatkârların sahada karşılaştığı başlıca sorunlar ele alındı. Heyet ile Vali arasında bilgi alışverişi yapılarak, uygulamadaki ihtiyaçlar ve olası destek mekanizmaları değerlendirildi.

Ahilik ruhu ve teşekkür:

MESOB Başkanı Şevket Keskin, Ahilik geleneğinin önemine vurgu yaparak «Kardeşlik, doğruluk ve dayanışma temelinde yükselen Ahilik kültürünü esnafımızla omuz omuza yaşatmaya devam edeceğiz» ifadelerini kullandı. Keskin, Valiye kabulleri ve esnafa gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür ettiğini de belirtti.

MESOB HEYETİNDEN VALİ SEDDAR YAVUZ'A AHİLİK HAFTASI ZİYARETİ