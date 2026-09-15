Ahilikte dürüstlük ve güvenin önemi düzce'de vurgulandı

Düzce'de geleneksel olarak sürdürülen Ahilik Haftası kutlamaları, toplum ve iş hayatında ahiliğin taşıdığı değeri yeniden gündeme taşıdı. Organizasyon Düzce Esnaf ve Sanaktarlar Odaları Birliği Toplantı Salonunda gerçekleştirildi ve çok sayıda kamu, oda temsilcisi ile birlik üyelerini bir araya getirdi.

Katılım ve mesajlar:

Programa Vali Mehmet Makas, Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, DESOB Başkanı Bülent Keser ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve birlik üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Bıyık, Ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatı olmadığını, toplum hayatına yön veren güçlü bir ahlak ve dayanışma anlayışı olduğunu ifade etti.

Ahiliğin temel değerleri:

Bıyık, Ahilik anlayışının temelinde dürüstlük, güven, alın teri, helal kazanç, meslek ahlakı, dayanışma ve kardeşlik gibi değerlerin bulunduğunu belirtti. Konuşmasında, Ahilikten çıkan pratik ilkelere dikkat çekerek "Elini, dilini ve belini koru" anlayışının insanı merkeze alan bir çalışma ve yaşam kültürü ortaya koyduğunu söyledi.

Vurguladığı bir diğer nokta ise ticaret ve üretim ilişkilerinin temel unsurları oldu. Bıyık, "Ticaretin temelinde güven var" ifadelerini kullanarak, üretimin ise emekle biçimlendiğini anlattı. Başarının alın teri, dürüstlük ve kaliteli iş anlayışıyla mümkün olduğunu kaydetti.

DTSO olarak kentin ekonomik gelişimine katkı sunma hedefi doğrultusunda esnaf, sanayici ve tüccarların yanında olmayı temel görevlerinden biri gördüklerini belirten Bıyık, Düzce ekonomisine katkı sağlayan tüm işletmelerin önemine dikkat çekti. Ahilik geleneğini yaşatan esnaf ve sanatkarlara teşekkür eden Bıyık, alın teriyle üretip istihdam sağlayan ve kente değer katan tüm işletmelerin Ahilik Haftası’nı kutladı.

Program sonunda Ahilik Haftası'nın Düzce, esnaf ve sanatkarlar, iş dünyası ve ülke için hayırlı olması temenni edildi. Toplantı, bölgedeki ekonomik ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine dönük mesajlarla sonlandırıldı.

DTSO BAŞKANI ERDOĞAN BIYIK, AHİLİK HAFTASI KAPSAMINDA YAPTIĞI DEĞERLENDİRMEDE, AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN ESNAF GELENEĞİNİN YANI SIRA DÜRÜSTLÜK, GÜVEN, DAYANIŞMA VE MESLEK AHLAKINI DA TEMSİL ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.