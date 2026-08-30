Ahır Dağı'nda dev bayrağın gölgesinde birlik yürüyüşü

Ahır Dağı'nda bayrağa saygı yürüyüşü

Onikişubat Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine uygun bir biçimde gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Onikişubat Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen program, Ahır Dağı'nın zirvesine konumlandırılan dünyanın en büyük Türk Bayrağının gölgesinde yapıldı.

Yürüyüş ve katılımcılar:

Programa protokol üyeleri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla Ahır Dağı'nın zirvesine yürüyerek milli birlik ve beraberlik mesajları verdi. Dev Türk Bayrağı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu ve bağımsızlık ruhu öne çıktı.

Yürüyüş, Ahır Dağı'nın yüksekliği nedeniyle sembolik bir anlam da taşıdı; etkinlik boyunca katılımcılar bayrağa saygı duruşunda bulunup şehitleri rahmetle andı, gazilere sağlık dileklerini iletti.

Başkan Toptaş'ın değerlendirmesi:

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 30 Ağustos'un Türk milletinin zafer ve bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu tarihî bir gün olduğunu vurguladı. Toptaş, Ahır Dağı'nın zirvesinde dünyanın en büyük Türk Bayrağı'nın gölgesinde böyle anlamlı bir program düzenlemekten gurur duyduklarını belirtti ve geçen yıl bu bayrağın zirveye konumlandırıldığını hatırlattı.

Toptaş katılımcılara hitaben, şu ana kadar yaşanan tarihî zaferlere atıfta bulunarak bu topraklarda bin yıldır süren varoluş mücadelesine dikkat çekti. Ayrıca Ahır Dağı'nın 1800 rakımında bulunduklarını belirterek programın coşkusunu paylaştı ve birlik mesajları verdi.

Toptaş, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zorlu mücadelelere sahne olduğuna işaret ederek Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde her türlü tehdidin üstesinden gelmeye devam edeceğini ifade etti. Konuşmasında Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve her zaman bu bayrağı en yukarıda tutmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi.

Programın tamamlanması ve katılımcılar:

Etkinlik, dev Türk Bayrağı eşliğinde birlik ve beraberlik içinde tamamlandı. Programa Kahramanmaraş Garnizon Komutanı ve 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Kan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, protokol üyeleri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program boyunca vatan, millet ve mukaddesatı uğruna canlarını feda eden tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı; gazilere sağlık ve sıhhat temennileri iletildi. Ahır Dağı zirvesinde düzenlenen Bayrağa Saygı Yürüyüşü, 30 Ağustos'un anlamını ve Türk milletinin bayrağına bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN ANLAM VE ÖNEMİNE YAKIŞIR ŞEKİLDE KAHRAMANMARAŞ’TA "ZAFERİN İZİNDE, BAYRAĞIN GÖLGESİNDE" SLOGANIYLA BAYRAĞA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ