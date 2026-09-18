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Ahırda süt sağarken elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, ahırda süt sağma makinesiyle inek sağarken elektrik akımına kapılan Bahdişen H., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 23:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ahırda süt sağarken elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Olayın oluşumu:

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Baş Mahallesi Eski Cami Yolu Sokak'ta, evinin ahırında süt sağma makinesiyle inek sağarken elektrik akımına kapılan Bahdişen H. (58) ağır yaralandı.

İlk müdahale ve hastaneye kaldırılma:

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Bahdişen H., hastaneye kaldırıldı.

Tedavi süreci ve vefat:

Hastanede tedavi altına alınan Bahdişen H., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NEVŞEHİR’İN DERİNKUYU İLÇESİNDE AHIRDA SÜT SAĞMA MAKİNESİYLE İNEK SAĞDIĞI SIRADA ELEKTRİK AKIMINA...

NEVŞEHİR’İN DERİNKUYU İLÇESİNDE AHIRDA SÜT SAĞMA MAKİNESİYLE İNEK SAĞDIĞI SIRADA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 58 YAŞINDAKİ KADIN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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