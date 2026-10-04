Ahlak polisinin Mut operasyonunda 22 tutuklama

Mut'ta ahlak polisi operasyonu

Mut Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin ilçede umuma açık gazino ve otellere yönelik planlı çalışması sonucunda çok sayıda ifade alındı. Soruşturma kapsamında 72 mağdur ve 39 bilgi sahibi ifadesi alındıktan sonra düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

Gözaltılar ve adli süreç:

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında ayrıca 3 şüphelinin tutuklama kararıyla arandığı bildirildi.

Ele geçirilen malzeme ve idari yaptırımlar:

Aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 376 adet mermi, 3 adet ruhsatsız tüfek, 22 kartuş, 4 şarjör ve bir miktar esrar ele geçirildi. Çalışma çerçevesinde 102 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanma suçundan, iş yeri sahibi olan 22 şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Özendirme suçlarından işlem yapıldı.

İlçe idaresi de soruşturmaya yönelik idari adımlar attı; Mut Kaymakamlığı tarafından 6 gazinonun ve 3 otelin ruhsatı iptal edildi.

MERSİN'İN MUT İLÇESİNDE GAZİNO VE OTELLERE YÖNELİK AHLAK POLİSİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 28 ŞÜPHELİDEN 22'Sİ TUTUKLANDI.