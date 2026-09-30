Ahlak sorumlulukla başlar: ibadetten işe, aileden çevreye ölçütler

Prof. Dr. Adem Apak Nilüfer'de ahlak anlayışını anlattı

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Apak, DAĞDER Nilüfer Şubesi tarafından düzenlenen Dağ Yöresi Yazar Buluşmaları programında ahlak kavramını kapsamlı biçimde değerlendirdi. Programa AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve Saadet Partisi Nilüfer ilçe yöneticileri de katıldı.

Ahlakın kapsamı ve günlük sorumluluklar:

Apak, ahlakın genellikle çocuklar için terbiye, yetişkinler için ise iffet üzerinden dar yorumlandığını belirterek bu bakışın eksik olduğunu söyledi. Ona göre ahlak; aile ilişkilerinden çalışma hayatına, komşuluk bağlarından çevreye kadar uzanan geniş bir sorumluluk alanıdır. Dürüstlük, adalet ve hakkaniyetin temel unsurlar olduğunu vurgulayan Apak, insanların yalnızca birbirlerine değil, suya, yiyeceklere ve çevresindeki bütün varlıklara karşı da borçlu olduğunu ifade etti.

Konuşmasında israftan kaçınmanın da ahlaki bir yükümlülük olduğuna dikkat çeken Apak, dini görevlerin yerine getirilmesinin başkalarına karşı sorumlulukları ortadan kaldırmayacağını belirtti. Yalan söylemek, iftira etmek veya insanların haklarını ihlal etmek gibi davranışların ibadetlerden bağımsız değerlendirilemeyeceği mesajını verdi.

İhsan, adalet ve dini bilginin yaşama yansıması:

İhsan kavramına ayrı bir yer ayıran Apak, bunun yalnızca ritüellerle sınırlanmaması gerektiğini söyledi. Kişinin mesleğini, aile içindeki görevlerini ve günlük sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmesinin de ihsan anlayışının parçası olduğunu belirtti. Adaletin, kişisel yakınlıkların ve husumetlerin üzerinde tutulması gerektiğine işaret eden Apak, dini değerlerin haksızlıkları veya ayrıcalıkları meşrulaştırmak için kullanılmasının tehlikesine dikkat çekti.

Apak sözlerine Kur’an’ın bir hayat rehberi, Hazreti Peygamber’in ise davranışlarıyla örnek alınması gereken bir şahsiyet olduğunu hatırlatarak devam etti. Dini bilginin sadece teoride kalmayıp günlük yaşama yansımasının önemine vurgu yaptı.

Genç kuşaklar ve örnek olmanın önemi:

Yeni nesillere yönelik tek taraflı ve olumsuz değerlendirmelerin doğru olmadığını söyleyen Apak, her neslin kendi dönemi içinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Gençleri anlamanın, onlarla iletişim kurmanın ve gelişimlerine destek olmanın öncelikli olduğunu belirtti. Ahlaki değerlerin aktarılmasında yetişkinlerin davranışlarının belirleyici olduğuna dikkat çekerek, ahlaklı bir toplumun bireysel sorumlulukla oluşacağını vurguladı: Herkes önce kendi davranışlarını gözden geçirip söylediklerini hayatına yansıtmalı ve çevresine örnek olmalıdır.

Program, katılımcıların soruları ve görüş alışverişiyle devam etti; Apak’ın vurguladığı temel nokta, ahlakın hem toplumsal hem de ilahi bir sorumluluk olduğuydu.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. ADEM APAK, DAĞDER NİLÜFER ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DAĞ YÖRESİ YAZAR BULUŞMALARI PROGRAMINA KATILDI. APAK, KONUŞMASINDA İSLAM’DA AHLAKIN YERİ, İBADETLERLE İLİŞKİSİ, KUL HAKKI VE GENÇ KUŞAKLARA ÖRNEK OLMANIN ÖNEMİ ÜZERİNDE DURDU.