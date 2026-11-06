Ahlat’ın kültürel mirasını koruma ve tanıtma yolunda somut adımlar planlandı

Toplantının odak noktaları:

Kubbet-ül İslam Ahlat Enstitüsü haftalık olağan toplantısında, Bitlis’in Ahlat ilçesinin tarihî kimliğinin korunması ve kültürel mirasın geleceğe aktarılması amacıyla bir araya geldi. Toplantıya Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de katıldı. Katılımcılar, enstitünün mevcut faaliyetlerini değerlendirdi ve önümüzdeki dönem için öncelikli hedefleri masaya yatırdı.

Kurumsallaşma ve stratejik hedefler:

Görüşmelerde enstitünün kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir çalışma modelleri oluşturulması ön plana çıktı. Kurumsallaşma sürecinin, planlanan projelerin uygulanabilirliğini artıracağı ve yerel paydaşlarla iş birliği kapasitesini genişleteceği vurgulandı. Toplantıda ayrıca eğitim, araştırma ve kültürel faaliyetlerin sistematik biçimde yürütülmesi için gerekli organizasyonel adımlar üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Tanıtım, bilimsel faaliyet ve kent kültürü:

Delegasyon, Ahlat’ın zengin kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik tanıtım stratejilerini değerlendirdi. Bilimsel çalışmaların ve kültürel etkinliklerin artırılmasıyla ilçenin ilim, kültür ve eğitim alanındaki potansiyelinin güçlendirileceği belirtildi. Ayrıca, tarihî dokuya duyarlı bir tanıtım yaklaşımı benimsenmesinin, hem yerel kimliğin korunmasına hem de ziyaretçi deneyiminin zenginleştirilmesine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Toplantıda alınan kararlar, planlanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik yol haritası niteliğinde adımlar içeriyor. Kararların uygulanmasında toplum katılımı, bilimsel altyapı ve kültürel iş birliklerinin önemi sıkça vurgulandı. Enstitü yetkilileri ve yerel yöneticiler, gelecek dönemde atılacak adımları hayata geçirmek için ortak çalışma kararlılığını teyit etti.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNİN KÖKLÜ TARİHİNİ, ZENGİN KÜLTÜREL BİRİKİMİNİ VE İLMİ MİRASINI GELECEK NESİLLERE AKTARMAK AMACIYLA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN KUBBET-ÜL İSLAM AHLAT ENSTİTÜSÜ, HAFTALIK OLAĞAN TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.