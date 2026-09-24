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Ahlat'ta çocuklara beyaz perde sürprizi: TRT sinema tırı ilçede

Bitlis'in Ahlat ilçesinde TRT Sinema Tırı, Selçuklu Meydan Mezarlığı girişine konuşlandırılarak öğrencilere animasyon filmlerle sinema heyecanı yaşattı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ahlat'ta çocuklara beyaz perde sürprizi: TRT sinema tırı ilçede

TRT sinema tırı Ahlat'ta

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çocuklar, TRT Sinema Tırı ile beyaz perde heyecanı yaşadı. Etkinlik, Selçuklu Meydan Mezarlığı girişine konuşlandırılan sinema tırında düzenlendi ve bölge öğrencilerine açık gösterimler sunuldu.

etkinliğin programı:

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde önce Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezdi; ardından sinema tırında TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izledi. Gösterimler boyunca çocukların heyecanı ve dikkatleri etkinliğin canlı geçtiğini gösterdi. Etkinlik kapsamında Ahlat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çocuklara çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.

yetkililerin katılımı ve teşekkür:

Sinema tırını ziyaret eden Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya ile Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de çocuklarla birlikte animasyon izledi. Kaymakam Kaya, etkinlik için TRT ekibine ve emeği geçenlere teşekkür etti. Programa ayrıca Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Salih Elekcioğlu, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Lütfü Akınlı ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün katıldı.

Yerel yetkililer ve organizatörler, bu tür kültürel etkinliklerin çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığını vurguladı ve benzer programların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

BİTLİS&#039;İN AHLAT İLÇESİNDE ÇOCUKLAR, TRT SİNEMA TIRI İLE BEYAZ PERDE HEYECANI YAŞADI.

BİTLİS'İN AHLAT İLÇESİNDE ÇOCUKLAR, TRT SİNEMA TIRI İLE BEYAZ PERDE HEYECANI YAŞADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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