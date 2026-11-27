Ahlat'ta Karga Köprü mevkisinde otomobil dereye uçtu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde Tahtı Süleyman Mahallesi Karga Köprü mevkisinde bir otomobilin dereye yuvarlanması sonucu dört kişi yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, sürücü A.A. idaresindeki 09 K 4671 plakalı otomobil, Ovakışla Kavşağı yönünden Kırklar Mahallesi istikametine ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu.

Kazada araçta bulunan sürücü ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve duruma göre taşıma gerçekleştirdi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılar Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden yapılan ilk açıklamada yaralıların genel sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

Kazayla ilgili jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; soruşturma sürüyor ve kazanın kesin nedeninin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN DEREYE UÇMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR, AHLAT DEVLET HASTANESİNE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.