Ahlat'ta şehitlerin kabirleri başında saygı ve dualar:

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Diyarbakır Hani'de şehit olan Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak ile Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde şehit düşen Kıdemli Astsubay Başçavuş Halit Topuz için kabirleri başında anma programı düzenlendi.

törenin akışı ve ritüeller:

Ahlat Şehitliğinde gerçekleştirilen programda önce kabirler başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ardından protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Anma boyunca dini ritüellere ve saygı duruşuna ağırlık verildi.

protokol katılımı ve vurgulanan mesajlar:

Programa Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Orhan Ergin, Ahlat Cumhuriyet Savcısı İsmail Hakkı Şener, Ahlat Belediye Başkan Vekili Necmiye Taşdemir, kurum amirleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, tören sonunda tüm şehitlere rahmet dileyerek, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Anma programı, bölgedeki kamu kurumları ile sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla yapılarak, şehitlerin anısının yaşatılmasına yönelik tören geleneğinin sürdürüldüğünü gösterdi.

DİYARBAKIR'IN HANİ İLÇESİNDE ŞEHİT OLAN PİYADE ÇAVUŞ ERDOĞAN GÖKBULAK İLE FIRAT KALKANI HAREKATI ÇERÇEVESİNDE SURİYE'NİN KUZEYİNDE ŞEHİT OLAN KIDEMLİ ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ HALİT TOPUZ, ŞAHADETLERİNİN YIL DÖNÜMÜNDE BİTLİS'İN AHLAT İLÇESİNDEKİ KABİRLERİ BAŞINDA ANILDI.