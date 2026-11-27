Mahkeme, yargıtay bozma kararına direnerek davayı reddetti

İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, sanatçı Ahmet Kaya ve ailesine ilişkin tartışmalı yapım hakkında verdiği kararda, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 14 Mayıs 2026 tarihli bozma kararına direnerek davacıların taleplerini reddetti. Karar, filmin niteliği ve kişilik haklarının korunması arasındaki sınır tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Davanın geçmişi ve taraf talepleri:

Davacılar; Gülten Kaya, Çiğdem Öztürk ve Turaç Melis Kaya, 2020'de X Yapım Prodüksiyon İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi aleyhine, 'İki Gözüm Ahmet' isimli filmin gösterimi, çoğaltılması ve dağıtımının engellenmesi talebiyle dava açtı. Aile, filmde sanatçının gerçek hayatında bulunmayan olay ve karakterlerin yer aldığını, bunun hem Ahmet Kaya'nın hem de kendilerinin kişilik haklarına saldırı oluşturduğunu öne sürdü.

Mahkeme gerekçesi ve bilirkişi değerlendirmesi:

Dosyayı yeniden inceleyen mahkeme, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına dayanarak filmin biyografik belgesel değil, tanınmış bir kişiden esinlenilerek oluşturulmuş kurmaca bir çalışma olduğunu belirtti. Kararda, senaryoda soyadı bulunmayan kurgusal bir Ahmet karakterinin öyküsünün anlatıldığı, gerçek hayatta gerçekleşmeyen olayların kurgusal anlatım kapsamında değerlendirildiği vurgulandı. Mahkeme bu değerlendirme doğrultusunda, işlenen olayların kişilik haklarına saldırı teşkil etmediği sonucuna vardı ve Yargıtay'ın bozma kararına direnerek davanın reddine hükmetti.

Karar metni, kişilik haklarının korunması ile sanat ve ifade özgürlüğünün sınırlarının nasıl ele alınması gerektiğine dair farklı mahkeme yaklaşımlarını gözler önüne serdi. Mahkeme, kurmaca anlatım ile gerçek kişi arasındaki ayrımın somut dosya içeriğine göre yapılması gerektiğini öne sürdü.

Verilen karara karşı davacılara iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolunun açık bırakıldığı kaydedildi. Bu süreç, mahkemelerin kişilik hakları ve kurmaca eserler arasındaki hassas dengenin nasıl kurulacağını belirleyecek bir üst itiraz aşaması olarak önem taşıyor.

Ahmet Kaya’nın ailesinin "İki Gözüm Ahmet" filmine açtığı dava reddedildi