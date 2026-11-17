Etkinlik detayları:

Gaziantepli yazar Ahmet Ümit, Türk polisiye edebiyatının usta isimlerinden biri olarak, 19 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Sanko Park AVM'de düzenlenecek imza gününde okurlarıyla buluşacak. Gaziantep’in alışveriş, eğlence ve yaşam merkezi Sanko Park AVM, bu özel etkinlikte ünlü yazarı Gaziantepli edebiyatseverlerle buluşturacak.

Okurlarla buluşma ve imza fırsatı:

Gaziantepli edebiyat tutkunları, Ahmet Ümit ile tanışma, sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı bulacak. Etkinlik, yazarla doğrudan iletişim kurmak isteyen okurlar için kısa ve samimi bir buluşma olanağı sağlayacak.

GAZİANTEPLİ YAZAR AHMET ÜMİT, SANKO PARK AVM’DE DÜZENLENECEK İMZA GÜNÜNDE OKURLARIYLA BİR ARAYA GELECEK.