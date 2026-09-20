Ahmetli’de konfor artıyor: iki kilometrelik güzergahta sıcak asfalt çalışması sürüyor

çalışmanın kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmetli ilçesinde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Barbaros Mahallesi Selanik Caddesi'nde 1 kilometrelik hattın sıcak asfalt serimi tamamlandı; bu bölümde 2 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Ekipler, çalışmanın hemen ardından Ataköy Mahallesi'nden Devlet Hastanesi'ne bağlantı sağlayan çevre yolunda asfaltlama çalışmalarına başladı ve burada da 1 kilometrelik hatta 2 bin ton sıcak asfalt serimi planlanıyor.

Planlanan işlemler tamamlandığında Ahmetli'de toplam 2 kilometrelik güzergâhta 4 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilmiş olacak. Çalışmaların hedefi, ulaşım güvenliği ve konforunu artırmak; mahalle içi ve ilçeler arası bağlantılarda seyahat kalitesini yükseltmek olarak açıklandı.

yetkililerin değerlendirmesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçede yürütülen yol yatırımlarına ilişkin olarak, 'Manisa’mızda tarihinde sıcak asfalt görmeyen yolları ilk kez sıcak asfaltla buluşturuyor, ulaşımı güvene alıyoruz. Ahmetli ilçemizde, tarihinde ilk kez sıcak asfaltla buluşan Selanik Caddesi’nin ardından şimdi de Ataköy Mahallemizi Devlet Hastanesi’ne bağlayan 2 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 ilçemizin tamamında vatandaşlarımızın daha güvenli yollarda seyahat etmesi için sahadayız. Gece gündüz demeden emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Manisa’mız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş ise bölge halkının yürütülen çalışmalardan memnun olduğunu belirterek, geçen yıl Köroğlu Caddesi'nde gerçekleştirilen sıcak asfalt uygulamasına atıfta bulundu ve Selanik Caddesi'nin 'tarihinde ilk defa sıcak asfalt görmesi'nin önemine vurgu yaptı. Başkan Mintaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilgili birimlerin 17 ilçede koordineli, hakkaniyetli çalışmalar yürüttüğünü söyleyerek destek ve teşekkürlerini iletti.

Fen İşleri Dairesi Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı da uygulama teknikleri ve plan hakkında bilgi vererek, Selanik Caddesi'ndeki 1 kilometrelik bölümde 2 bin ton sıcak asfaltın serildiğini, Ataköy-Devlet Hastanesi bağlantısında ise eş düzeyde bir serim planlandığını hatırlattı. Nakışçı, 17 ilçede benzer çalışmaların devam edeceğini ve vatandaşların daha konforlu ulaşım sağlaması için sürecin takip edildiğini belirtti.

mahalle halkının tepkisi:

Barbaros Mahalle Muhtarı Özkan Kumru da yapılan çalışmadan mahalle sakinlerinin memnuniyet duyduğunu söyledi. Kumru, mahallenin daha önce döşeme taşına sahip olduğunu ve şimdi ilk kez sıcak asfaltın yolu kapladığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekiplerine teşekkür etti. Muhtar, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Yetkililer, Ahmetli'deki bu etapların Manisa genelindeki yol ağının güçlendirilmesi ve güvenli sürüş koşullarının sağlanması açısından örnek teşkil edeceğini belirtiyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki günlük ulaşım akışının ve konforun artması hedefleniyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AHMETLİ İLÇESİNDE YOL YAPIM VE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BARBAROS MAHALLESİ SELANİK CADDESİ’NDE 1 KİLOMETRELİK YOLUN SICAK ASFALT SERİMİ TAMAMLANIRKEN, ATAKÖY MAHALLESİ’Nİ DEVLET HASTANESİ’NE BAĞLAYAN ÇEVRE YOLUNDA DA ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.