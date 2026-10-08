Ahşap evin duvarına tırmanan üç sincap köylülerin neşesi oldu

Olayın yaşandığı yer

Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı İnesökü köyü İncemeydan Mahallesi’nde, ahşap evin yan tarafına tırmanan üç sincap, ev sakinleri tarafından görüntülendi.

Görüntüler ve gözlemler:

Ev sahipleri, sincapların ahşap yüzeye tutunarak sağa sola ve aşağı yukarı hareket ettiği anları kameraya kaydetti. Kayıtlarda, sincapların evin yan duvarında asılı durduktan sonra çevik hareketlerle ilerlediği ve zaman zaman seslerinin duyulduğu görülüyor.

Mahallede oluşturduğu etki:

Bu sevimli misafirlerin varlığı mahalle sakinlerinin ilgisini çekti; görüntüler aile için değerli bir anıya dönüştü ve izleyenlere tebessüm ettirdi. Ev sakinleri, sincapların yalnızca gündüz değil geceleri de eve çıktığını belirtti.

Ev sahibinin yorumu:

Ev sakinlerinden Ayşegül Yılmaz, "Ahşap evimizin üzerine üç sincap geliyor. Sadece gündüz değil, geceleri de eve çıkıyorlar. Hareket ettiklerinde ses oluyor. Gece saatlerinde bu sesleri duyuyoruz ama çok sevimliler. Bir yandan sesleriyle kendilerini belli ediyorlar, bir yandan da görüntüleriyle yüzümüzü güldürüyorlar. Üçünü bir arada görünce biz de kamerayla kaydettik. Evimizin üzerine gelen bu sevimli misafirlerin görüntüleri bize güzel bir hatıra oldu" dedi.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE AHŞAP EVE ÇIKAN 3 SİNCAP, EV SAHİPLERİ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.