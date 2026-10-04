Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Ahtapotlarla su altında sabırla kurulan dostluk

Antalya'da serbest dalış yapan Hüseyin Fırat, ahtapotların yuvalarında sabırla bekleyerek onların yaklaşmasını kayda alıyor ve yakın temas görüntüleri paylaşıyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:04

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 10:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ahtapotlarla su altında sabırla kurulan dostluk

Ahtapotlarla su altında sabırla kurulan dostluk

Antalya kıyılarında yaklaşık 5 yıldır serbest dalışla uğraşan dalgıç ve görüntüleyici Hüseyin Fırat, son iki yıldır su altındaki gözlemlerini ve deniz canlılarıyla kurduğu etkileşimleri düzenli olarak kayıt altına alıyor. Denizden bulduğu eşyaların yanı sıra çeşitli canlıları görüntüleyen Fırat'ın en sık karşılaştığı türlerden biri ahtapotlar oldu. Kıyıda sabırla bekleyip yuvaların yakınında konumlandığında, meraklı ahtapotların zamanla yanına gelmesi ve ellerine, kollarına tutunması renkli kareler oluşturuyor.

yuva tespiti ve kamuflaj:

Ahtapotların güçlü kamuflaj yetenekleri nedeniyle doğada fark edilmeleri kolay değil. Fırat, ahtapot yuvalarını genellikle birikmiş midye kabuklarından tespit ettiğini belirtiyor. Midye kabuklarının bulunduğu lokasyonların ahtapot yuvalarına işaret ettiğini söyleyen Fırat, aksi halde gözle görülmelerinin neredeyse imkânsız olduğunu vurguluyor. Ahtapotların milisaniyeler içinde renk ve desen değiştirebilme yeteneği, onları çevreyle neredeyse bütünleştiriyor ve yalnızca dikkatli bir göz veya kabuk birikintileriyle bulunmalarını mümkün kılıyor.

temas ve davranış biçimleri:

Fırat, ahtapotlarla teması kurarken onların davranışlarını zorlamadığını, sabırla yuva yakınında beklediğini anlatıyor. İlk etapta ahtapotların önce bir kolunu dışarı çıkarıp temasta bulunduğunu, beklemeye devam edilirse tamamen dışarı çıkıp oyun davranışı sergilediklerini aktarıyor. Fırat bu anları kaydederken asla ahtapotları itmediğini veya zorlamadığını, çoğu zaman canlının kendisinin ona dokunduğunu belirtiyor.

Ahtapotlar yuvalarından çıktıktan sonra dalgıca yaklaşabiliyor, kol veya göğsüne yapışabiliyor, hatta vakumlayabiliyor. Eğer kısa süreli tedirginlik oluşursa ahtapotlar savunma amaçlı hafifçe mürekkep veya duman benzeri bir sıvı bırakabiliyor; Fırat bu davranışı da doğal ve korkulacak bir durum olmadığını ifade ediyor. Sakin kalınıp beklenirse ahtapotun tekrar yaklaşıp oyun oynamaya başlaması mümkün oluyor.

Yaklaşık 10 gün önce gerçekleştirdiği dalışta çok sayıda ahtapotla karşılaştığını söyleyen Fırat, videoları çekip paylaştıktan sonra hayvanların sıkıldıklarında kendi kendilerine uzaklaştıklarını da ekliyor. Bu yaklaşım, hem canlıyı rahatsız etmemeye hem de doğal davranışların kayıt altına alınmasına olanak sağlıyor.

kısa sürede bağ kurulabiliyor:

Fırat, bir ahtapotla bağ kurmanın uzun sürmediğini belirtiyor. Sadece 3-4 dakika sabredilirse çoğu ahtapotla hızlıca bir ilişki kurulabildiğini ve oyun davranışına girilebildiğini söylüyor. Deniz canlılarıyla kurduğu bu yakınlığın kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden Fırat, ahtapotların biyolojik yapısının ve hareketlerinin insanda neredeyse bir uzaylı hissi uyandırdığını belirtiyor.

Son olarak Fırat, herkese ahtapotlarla karşılaştıklarında onları korkutmamalarını ve sabırla beklemelerini tavsiye ediyor. Onların doğasına saygı gösterildiğinde ve müdahale edilmediğinde hem güvenli hem de şaşırtıcı derecede yakın su altı anlarının yaşanabildiğini vurguluyor.

ANTALYA&#039;DA YAKLAŞIK 5 YILDIR SERBEST DALIŞLA İLGİLENEN HÜSEYİN FIRAT&#039;IN SU ALTINDA KARŞILAŞTIĞI...

ANTALYA'DA YAKLAŞIK 5 YILDIR SERBEST DALIŞLA İLGİLENEN HÜSEYİN FIRAT'IN SU ALTINDA KARŞILAŞTIĞI AHTAPOTLARLA KURDUĞU YAKIN TEMAS RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bahçede kedi ile yılanın kısa mücadelesi cep telefonuna yansıdı
images

Sarsıntı anında Tokmanaklı'da yamaçtan kopan kaya mahallede paniğe yol açtı
images

Karapınar'da jeokamp: jeoparkın jeoturizm potansiyelini sergileyen ilk etkinlik
images

Pasifik pre-cop'ta Murat Kurum başkanlığında saha incelemeleri ve müzakere hazır...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karadaş yolu yenilendi: Demirci'nin 12 mahallesine daha güvenli ulaşım

Bahçede kedi ile yılanın kısa mücadelesi cep telefonuna yansıdı

Kozan'da tepe parçalandı, mahallede panik

Uzunköprü'de iş arkadaşları arasında bıçaklı kavga: bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip