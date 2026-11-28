Aigai Antik Kenti'nde koruma ve turizme yönelik görüşmeler yapıldı

AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Aigai Antik Kentini ziyaret ederek yürütülen arkeolojik çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette, kazı başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin ile bir araya gelen Arınç, ortaya çıkarılan eserler ve kentin tarihî dokusu hakkında kapsamlı bilgilendirme aldı.

saha incelemeleri:

Ziyaret kapsamında kazı alanları adım adım gezildi; yürütülen çalışmalardaki titizlik ve koruma uygulamaları yerinde gözlemlendi. Kazı başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, yürütülen projeler, sahada elde edilen buluntular ve kentin arkeolojik değerine ilişkin detayları aktardı. Prof. Dr. Sezgin, "AK Parti Manisa Milletvekilimiz Mücahit Arınç’ın Aigai Antik Kenti ziyaretinden memnuniyet duyduk. Aigai Antik Kenti’nin turizm potansiyelinin arttırılması amacıyla yaptığımız görüşme çok kıymetli. Dünyada eşine az rastlanan bir antik kent ve bu kentin Manisa’da bulunması bizler için büyük bir şans. Kentte gerçekleştirmek istediğimiz projeler hakkında da vekilimize bilgilendirmelerde bulunduk. Manisalı vekilimize antik kente gösterdiği ilgi için teşekkür ederiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle birlikte kentte yürütülen çalışmalara devam edeceğiz" ifadeleriyle değerlendirmede bulundu.

koruma ve tanıtım hedefleri:

Görüşmede öne çıkan başlıklar, tarihi mirasın korunması ve kentin turizm potansiyelinin artırılması oldu. Milletvekili Mücahit Arınç, Aigai'nin hem Manisa hem de dünya tarihi açısından taşıdığı değere işaret ederek kazı çalışmalarının titizlikle sürdüğünü vurguladı. Arınç, "Tarihimizin en eski izlerine rastladığımız, ayrıca Manisa Müzesine en kıymetli eserlerin kazandırıldığı Aigai Antik Kenti’nde incelemelerde bulunduk. Bu eşsiz mirasın hem korunması hem de buraya olan ilginin artırılması amacıyla hepimize önemli görevler düşüyor. Özellikle Tanrıça Hestia heykelinin dünyada sadece Aigai’de çıkarılması da kentin arkeolojik ve tarihi önemini açıkça gözler önüne seriyor. Kazı Başkanımız Prof. Dr. Yusuf Sezgin’den kentle ve yürütülen çalışmalarla ilgili gerekli bilgileri aldık. Bölgenin korunmasıyla beraber turizm değerinin artırılması için yapılacakları en yetkili ağızdan dinledik, notlarımızı aldık. Aigai Antik Kenti’nin ve bölgemizin hem ülke hem de dünya turizminde daha fazla yer etmesi, hak ettiği ilgiyi görmesi için ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinesinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret, kazı alanlarındaki incelemelerin tamamlanmasının ardından sona erdi. Yerel ve merkezi kurumların koordinasyonuyla kentin korunması ve tanıtımına yönelik adımların atılmasının önemi vurgulandı; hem akademik çalışmalara hem de sürdürülebilir turizm planlamalarına devam edileceği belirtildi.

AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ MÜCAHİT ARINÇ, MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN VE TARİHİN EN ÖNEMLİ ANTİK YERLEŞİMLERİNDEN BİRİ OLAN AİGAİ ANTİK KENTİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNARAK KENTİN TURİZM POTANSİYELİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR HAKKINDA KAZI BAŞKANI PROF. DR. YUSUF SEZGİN’DEN BİLGİLER ALDI.