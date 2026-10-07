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Aile değerleri ve teknoloji vurgusu: Eskişehir’de zirvede gençlik ve bağlar konuşuldu

Eskişehir Aile Zirvesi ESOGÜ'de yapıldı; Necmeddin Bilal Erdoğan aile bağları, gençliğe yatırım ve teknoloji vurgusuyla burs ve politika önerilerini paylaştı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aile değerleri ve teknoloji vurgusu: Eskişehir’de zirvede gençlik ve bağlar konuşuldu

Eskişehir aile zirvesi: program ve katılımcılar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eskişehir Aile Zirvesi, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın özel oturum konuşmacısı olarak katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını AK Parti Eskişehir İl Başkanı ve Yunus Emre İlim Kültür ve Araştırma Merkezi Derneği Başkanı Gürhan Albayrak yaptı. Zirveye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan katıldı.

Aileye dönük tehditler ve medeniyet değerleri:

Açılışta konuşan Gürhan Albayrak, küresel ölçekte aile ve toplumsal çözülmelere dikkat çekerek, bu sorunların modern araçlarla değil medeniyet değerleriyle çözülebileceğini vurguladı. Zirvede, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı toplumsal mühendislik deneyimlerinin üstesinden gelinmiş olmasının önemine işaret edildi ve insan ile ailenin korunmasının temel öncelik olduğu belirtildi. Programın oturumlarında, medyadan uluslararası sözleşme yorumlarına kadar uzanan alanlarda aileyi hedef alan sistematik baskılar tartışıldı.

Necmeddin Bilal Erdoğan ise kapitalist düzenin ve bireyciliğin aile kurumuna etkilerini ele alarak, aileyi kimliğimizin, kültürümüzün ve milli özelliklerimizin korunduğu bir tarih kapsülü olarak tanımladı. Erdoğan, kapitalizmin bireyi kutsarken bizim medeniyetimizde aileyi ve insanı kutsadığımızı; dijital platformların ve algoritmaların değer aktarım mekanizmalarını dönüştürdüğünü belirtti. Bu durumda sivil toplumun yüz yüze iletişim ve samimiyet avantajıyla devreye girmesi gerektiğini vurguladı.

Gençlik, teknoloji ve somut destek önerileri:

Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, aile bağlarının bireylerin kırılganlıklarla mücadelede belirleyici olduğunu; güçlü bağların bağımlılık, depresyon veya afet gibi durumlarda ayakta kalmayı kolaylaştırdığını söyledi. Gümüşsoy, gençlere seslenerek Türkiye Yüzyılı vizyonunda gençliğin araştıran, üreten ve yarışan bir yapıda olduğunu; milli teknoloji hamlesi ve TEKNOFEST gibi oluşumların bu dinamizmi gösterdiğini hatırlattı. Konuşmasında ayrıca merhum Fuat Sezgin'in gençlere yönelik 'aşağılık kompleksi' uyarısına atıfta bulundu.

Zirvede aile kurumunu güçlendirmeye yönelik somut uygulamalar da gündeme geldi. İlim Yayma Vakfı tarafından yapılan düzenleme kapsamında doktora bursunun aylık 35 bin lira olarak belirlendiği, burslu öğrencinin evli olması halinde buna aylık 7 bin 500 lira, çocuğu olması durumunda ise çocuk başına aylık 5 bin lira ilave ödeme yapılacağı açıklandı. Erdoğan, devletin aileyi destekleyen politikalarının yanında işverenlerin de özlük hakları, izin düzenlemeleri ve ek desteklerle katkıda bulunması gerektiğini ifade etti.

Konuşmalarda ayrıca Türkiye'de doğurganlık oranının 2,5'tan 1,4'e düşmesinin üzüntüyle izlendiği, ancak bunun tersine çevrilebilecek potansiyel ve milli dinamiklerin var olduğu değerlendirildi. Katılımcılar, aileyi görünür kılacak çalışmaların yıl sonuna kadar yapılacak çalıştay ve etkinliklerle sürdürüleceğini bildirdi.

Programın son bölümünde İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz gençlerin evlilik ve aileye bakışındaki çekincelere değindi; değişen yaşam koşulları ve tüketim alışkanlıklarının ev kurulmasını zorlaştırdığına dikkat çekti. Günün anısına Gürhan Albayrak tarafından Necmeddin Bilal Erdoğan ve Prof. Dr. İrfan Gündüz'e hediye takdim edildi.

ESKİŞEHİR’DE AİLE ZİRVESİ, İLİM YAYMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN’IN...

ESKİŞEHİR’DE AİLE ZİRVESİ, İLİM YAYMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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