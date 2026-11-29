Aile hekimlerine yönelik eğitim programı tamamlandı

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim programı, birinci basamak hizmetlerinin niteliğini artırma hedefiyle tamamlandı. Kasım ayı boyunca süren program kapsamında kentte görev yapan aile hekimlerine yönelik kapsamlı oturumlar düzenlendi.

Eğitimin içeriği:

Programın odağında aile hekimliğinde çocuk aciller konusu vardı. Eğitimlerde güncel tanı ve tedavi yaklaşımları ele alınarak, acil tabloların birinci basamakta tanınması, hızlı müdahale algoritmaları ve uygun yönlendirme süreçleri değerlendirildi. Teorik anlatımların yanı sıra vaka tartışmalarıyla pratik yaklaşımlar paylaşıldı.

Hedef ve işbirlikleri:

Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan bu tür eğitimlerin, birinci basamakta erken müdahale ve doğru yönlendirme kapasitesini artırmayı amaçladığı vurgulandı. Eğitim sürecine akademik destek veren Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Şehir Hastanesi akademik ekibine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından teşekkür edildi.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, Kasım ayı boyunca gerçekleştirilen eğitimlerin tamamlanmasıyla programın başarıyla sonlandırıldığı belirtildi. Eğitimlerin, aile hekimlerinin acil durum yönetiminde yetkinliklerini güçlendirmesi ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE AİLE HEKİMLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN "TANIDAN TEDAVİYE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR EĞİTİM PROGRAMI" BAŞARIYLA TAMAMLANDI.