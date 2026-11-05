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Aile içinde çıkan tartışma can aldı: anne ve abla hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Konuklu Mahallesi'nde para talebine olumsuz yanıt sonrası çıkan tartışmada annesi Huriye Çiçekli (43) ve kızı Zeynep Demircan (23) pompalı tüfekle öldü; şüpheli ve arkadaşı tutuklandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:48

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aile içinde çıkan tartışma can aldı: anne ve abla hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı

Olayın kısa özeti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi’nde, bir aile içinde çıkan tartışma pompalı tüfekle ateş açılmasıyla trajediye dönüştü. Olayda anne Huriye Çiçekli (43) ile kızı Zeynep Demircan (23) yaşamını yitirdi, 11 yaşındaki Melikenur Demircan ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, tarım işçisi olduğu belirtilen aile fertleri evde bulunuyordu. İddiaya göre H.D. (21) ile, baba ile dini nikahla yaşayan annesi arasında para talebine ilişkin başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfekle ateş açıldığı ve bunun sonucu olarak aileden üç kişinin vurulduğu bildirildi.

Sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı; ekipler, Zeynep Demircan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Huriye Çiçekli ile Melikenur Demircan'ın tedavi altına alındığını bildirdi. Hastanedeki müdahalelere rağmen Huriye Çiçekli de yaşamını yitirdi. 11 yaşındaki Melikenur Demircan’ın tedavisi sürüyor.

Gözaltı, tutuklama ve adli süreç:

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli H.D., saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelinin saklanmasına yardım ettiği değerlendirilen arkadaşı A.Ç. de gözaltına alındı. Her iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından cenazeler defnedildi; Huriye Çiçekli’nin altı çocuk annesi olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve kolluk güçleri delillerin toplanması, tanık ifadelerinin alınması gibi çalışmaları sürdürüyor.

Bu olay, aile içi anlaşmazlıkların hızla büyüyüp geri döndürülemez sonuçlara yol açabileceğini gösterirken, soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte yargı sürecinde yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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