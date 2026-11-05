Aile içinde yükselen şiddet: oğul babasını vurarak öldürdü, duruşmada ağladı

Olayın gelişimi:

Samsun’un İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi’nde 11 Mayıs 2026 akşamı yaşanan olayda, Doğancan Yavuz (35) ile babası İbrahim Yavuz (59) arasında tartışma çıktı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvan barınağında çalışan Doğancan Yavuz, evde tartıştığı babasına tabancayla ateş etti.

Atakum Belediyesi’nden emekli olan İbrahim Yavuz'un vücuduna 8 kurşun isabet ettiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Silahlı saldırının ardından Doğancan Yavuz, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, İbrahim Yavuz'un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Sanık, jandarmadaki işlemlerinin ardından 12 Mayıs'ta sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşmada sanığın anlatımı:

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Doğancan Yavuz babasıyla yaşadıkları sorunları anlattı. Mahkemedeki ifadesinde aile içi şiddet iddiasını öne sürdü ve şunları söyledi:

"Babam anneme ve bana sürekli şiddet uygulardı. Annem, babamın psikolojik baskısı nedeniyle beyinden felç kaldı. Babam İbrahim Yavuz ile tartıştık. Bir gün önce ’Nereden geldin?’ diye sordu, beni tehdit etti. Sabah olduğu gün çalışasım gelmedi. İş yerine gittim, bir günlük izin istedim, bir günlük rapor aldım. Eve gitseydim babam bağırır çağırır diye gitmedim. Gezdim, dolaştım, berbere gittim. Eve erken gitmedim babam bağırır çağırır diye. Babam beni telefonla ararken bile titreyerek cevap verirdim. Babamdan çok korkardım. Eve vardım, babam ’Aracın tamponuna ne oldu?’ diye sordu. Hakaret ve küfür etti. ’Eve git’ dedi. Eve geldim, annem benden yardım istedi bezimi değiştir diye"

Sanık, bu bölümde gözyaşlarına hakim olamayarak ifadesine ara verdi ve su içti. İfadesine devam ederken olayı gelişimini şu sözlerle anlattı:

"Bir yandan yemek yapıyorum, bir yandan anneme yetişmeye çalışıyordum. Bana, ‘Az kaldı, ikinizi de evden atacağım’ diye küfür etti. Babam sinirlendi, çekmeceden kesici alet aradı. Bulamayınca mutfağa gitti. Ben silahımı almaya gittim. Elinde bıçak vardı. Babam annemin üzerine doğru gitti. ‘Baba yapma’ deyince benim üzerime geldi. Ateş ettim, kendimi kaybettim. Tetik takılı kaldı. Kaç el ateş ettim hatırlamıyorum. Babam biraz huysuz biriydi. Allah kimsenin başına vermesin."

Tanık beyanları:

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi Güler Yavuz (69), eşinin kendisine ve oğluna şiddet uyguladığını anlattı. Mahkemede verdiği ifadede şunları söyledi:

"Çocuğuma ve bana şiddet uyguluyordu. Çok çirkin laflar söyleyip küfür ediyordu. İçince çok küfürlü konuşuyordu. Çok kötü huyu vardı. Kardeşimin yanına çok defa gittim. Şiddet uyguluyordu, bazen vuruyordu. Olay günü arada hiçbir şey yoktu. Huysuz adamdı. Nasıl vurulduğunu görmedim. Eşim elinde bıçakla benim üzerime yürüdü. ‘Seni öldürürüm’ dedi. Eşim ikindiden sonra her gün içerdi. Oğlum ateş etmeden önce kocamın elinde bıçak vardı. Oğlumdan şikayetçi değilim. Bana çok bakardı"

Duruşmada dinlenen diğer tanıklar da ölen şahsın eşine ve oğluna yönelik şiddet uyguladığı yönünde beyanlarda bulundu. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

DOĞANCAN YAVUZ’UN (35) YARGILANMASINA BAŞLANDI. (ARŞİV)