Aile iki gündür haber alamayınca arama: Sakarya Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Olay yeri ve cesedin çıkarılması:

Olay, Arifiye ilçesi Karaaptiler Mahallesi Gölya mevkiinde meydana geldi. Vatandaşların Sakarya Nehri'nde suda sürüklenen bir ceset gördüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çalışma yapan ekiplerce sudan çıkarılan cansız bedenin yapılan ilk tespitinde, ailesinin 2 gündür haber alamadığı gerekçesiyle kayıp ihbarında bulunduğu Gürkan Gencer (41)'e ait olduğu belirlendi.

Müdahale ve adli işlemler:

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmasıyla çıkarılan Gencer'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve takip:

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemeleriyle belirleneceğini kaydetti.

SAKARYA'NIN ARİFİYE İLÇESİNDE NEHİRDE SUDA SÜRÜKLENEN BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU. EKİPLERCE SUDAN ÇIKARILAN CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ BELİRLENDİKTEN SONRA HASTANE MORGUNA KALDIRILDI.