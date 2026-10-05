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Aile merkezli kurumsal sosyal sorumluluk için uluslararası standart çağrısı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Riyad'daki forumda aile, çocuk ve yaşlıyı merkeze alan kurumsal sosyal sorumluluğun uluslararası standartlarda güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Merve Çelik

Aile merkezli kurumsal sosyal sorumluluk için uluslararası standart çağrısı

Riyad'da aile odaklı sosyal sorumluluk vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu'nun Bakanlar Oturumu'nda yaptığı konuşmada, kurumsal sosyal sorumluluğun sosyal boyutunun uluslararası standartlarla daha güçlü şekilde desteklenmesi gerektiğini belirtti. Göktaş, Türkiye'nin insani yardım ve sosyal politika alanındaki tecrübelerinin paylaşılmaya hazır olduğunu söyledi.

aile dostu yaklaşımlar ve uygulamalar:

Bakan Göktaş, Türkiye'de vakıf medeniyetinden gelen yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin modern sosyal politikalarla harmanlandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerinin çalışmaların temel dayanağı olduğunu ifade eden Göktaş, bakanlığın sosyal devlet anlayışının sahadaki en güçlü temsilcisi olduğunu aktardı.

Hizmetlerin kapsamının 86 milyon vatandaşı kapsadığını belirten Göktaş, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum iş birliğinin önemine dikkat çekti. Aile, çocuk, kadın, engelli-yaşlı, sosyal yardımlar ve şehit-gazi hizmetlerinde paydaşlarla yürütülen projelerden söz eden bakan, 'Aile dostu ekosistem' anlayışını yaygınlaştırmanın öncelikli hedefler arasında olduğunu belirtti. Ayrıca, bin 200’ü aşkın şirketin evlenen ve çocuk sahibi olan çalışanlarına destek taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.

ölçüm, uyum ve süreklilik: kurumsal sorumlulukta üç şart:

Göktaş, kurumsal sosyal sorumluluğun son 25 yılda dönüşüm geçirdiğini, artık şirketlerin iş modellerinin ve yatırım kararlarının bu anlayışın parçası hâline geldiğini söyledi. Yatırımcıların yalnızca finansal sonuçları değil, şirketlerin topluma ve çevreye etkisini de sorguladığını belirten bakan, taahhütten etkiye geçiş için üç temel şartı sıraladı: ölçüm, uyum ve süreklilik. Sosyal etkinin çevresel etki kadar şeffaf ve karşılaştırılabilir göstergelerle ölçülmesi, şirket uygulamalarının ülke sosyal politika öncelikleriyle uyumlu olması ve uzun soluklu ortaklıkların kurulması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık olarak bu ilkeleri hayata geçirmek üzere somut mekanizmalar geliştirildiğini kaydeden Göktaş, hazırlanan Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planı'nın paydaş iş birliklerini güçlendireceğini ifade etti.

Gönüllülük ve dijitalleşmeye ilişkin olarak Göktaş, bakanlığın hayata geçirdiği 'İyilik Var' Gönüllülük Platformu'nun, vatandaşların zamanını ve uzmanlığını gerçek ihtiyaçlarla buluşturan dijital bir köprü olduğunu anlattı. Platformun 'İyilik Kapısı' modülü aracılığıyla şirket, esnaf ve serbest meslek mensuplarının ayni bağış ve hizmet desteği sunabildiğini belirtti ve platformun Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonunda önemli bir dayanaktır dedi.

Göktaş ayrıca Türkiye'nin 2016'dan bu yana yürüttüğü 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesinin Global Engineer Girls adıyla yedi ülkede uygulandığını, genç kadınlara burs, mentorluk ve istihdam kapısı açıldığını hatırlattı. Sosyal boyutun küresel sürdürülebilirlik gündeminde hak ettiği yeri alması için uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti ve forumun daha adil, kapsayıcı ve müreffeh bir gelecek için yeni iş birliklerine zemin oluşturmasını diledi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI’NIN BAŞKENTİ...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI’NIN BAŞKENTİ RİYAD’DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI SOSYAL SORUMLULUK FORUMU’NUN, "KÜRESEL ÖLÇEKTE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN GELİŞTİRİLMESİ" BAŞLIKLI BAKANLAR OTURUMU’NA KATILDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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