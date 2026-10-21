Aile odaklı reformlarla çocukların iyilik halini güçlendirmeye odaklandık

Semerkand'ta aile odaklı politikalara vurgu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan’ın Semerkand kentinde düzenlenen "Uluslararası Çocuğun İyilik Hali Forumu" kapsamında yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin çocukların iyilik halini ve aile merkezli yaklaşımlarını önceliklendirdiğini belirtti. Göktaş, forumun ilk kez düzenlenmesinden dolayı Özbekistan’a teşekkür etti ve etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın onur konuğu olarak yer aldığını, kendisinin de bir yan etkinlikte konuşmacı olduğunu aktardı.

Koruyucu aile ve model dönüşümü:

Bakan Göktaş, Türkiye’nin devlet korumasındaki çocuklara yönelik uygulamalarında "kuruluş tipi modelden ev tipi modele" geçiş yaparak köklü reformlar gerçekleştirdiğini vurguladı. Özellikle koruyucu aile modelimiz ile devlet korumasındaki çocukların gönüllü ailelerin yanında, sıcak bir yuva ortamında büyümelerine katkı sağlandığını anlattı. Göktaş, bu modelin UNICEF tarafından iyi uygulama örneği olarak literatüre geçtiğini ve Özbekistan’da uzun süredir uygulanan yaklaşımlarla yakın paralellik taşıdığını ifade etti.

Bakan ayrıca 2024 yılında hayata geçirilen Ailenin Koruması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı'nın çocukların üstün yararını gözeten çok sayıda çalışmayı içerdiğini, reformların çocukların iyilik halini güçlendirmeye odaklandığını söyledi. "Bizim için önemli olan çocuklarımızın iyilik halini güçlendirmek, aile odaklı çalışmalarımızı güçlendirmektir" sözleriyle politikaların ana hattını özetledi.

Aile destekleri ve bölgesel iş birliği:

Göktaş, ailelerin refahına yönelik uygulamalara da değinerek 2025'in Aile Yılı ve 2026-2035 döneminin Aile ve Nüfus On Yılı ilan edildiğini hatırlattı. Yeni doğum yapmış annelere yönelik destekler ve birinci, ikinci, üçüncü ve üzeri çocuklara yönelik yardımların sürdüğünü; özellikle ikinci ve üçüncü çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar süren desteklerin bulunduğunu belirtti.

Bakan, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve engellilik gibi risklerin önlenmesine yönelik olarak Bakanlık koordinasyonunda hayata geçirilen Sosyal Risk Haritası'na dikkat çekti. Özbekistan’dan temmuz ayında bir heyetin Türkiye'de bu modeli incelediğini, şimdi aynı modelin Özbekistan’da uygulandığını memnuniyetle gördüklerini söyledi. Ayrıca dün Özbekistan’daki sosyal hizmet merkezlerini ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunduklarını aktardı.

Uluslararası paylaşımlar ve Türkiye'nin rolü:

Göktaş, Özbekistan ile yürütülen yakın iş birliğinin altını çizerek, ülkenin Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi'ni doğrudan uygulayan ülkelerden biri olduğunu belirtti. Semerkand’taki zirve ve yan etkinliklerin, Türkiye’nin aile ve çocuk odaklı modellerini bölgesel platformlarda anlatması için önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca "Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi" kapsamında çocuk kanseriyle ilgili oturumlarda ülkelerde uygulanan modellerin ele alınacağını ve Türkiye Maarif Modeli ile ailelerin refahına yönelik çalışmaların paylaşılacağını dile getirdi.

Kapanışta Göktaş, ikili iş birliğini güçlendirmeye yönelik görüşmeler yaptıklarını ve Türkiye'nin çocukların üstün yararı ile aile merkezli uygulamalarda öncü rolünü paylaşmaya devam edeceğini vurguladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, ÖZBEKİSTAN'DA BASIN MENSUPLARINA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN ÇOCUKLARIMIZIN İYİLİK HALİNİ GÜÇLENDİRMEK, AİLE ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZI GÜÇLENDİRMEKTİR. 2024 YILINDA AİLENİN KORUMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ EYLEM PLANI'MIZI HAYATA GEÇİRDİK. BURADA DA ÇOCUKLARIMIZIN İYİLİK HALİNİ, ÜSTÜN YARARINI GÖZETEN PEK ÇOK ÇALIŞMAYA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ" DEDİ.