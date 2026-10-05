Aile okulunda sekizinci dönem: yuvalar için eğitim programı

Programın açılışı ve katılımcılar:

İnegöl Belediyesi ile Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde düzenlenen Aile Okulu programının sekizinci dönemi, eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan’ın "Ailede Eğitimin Önemi" başlıklı sunumuyla start aldı. İlk buluşma Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti ve programa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmalarında vurgu edilen amaçlar:

Etkinlik öncesinde söz alan AHİD Başkanı Naci Köseoğlu, programın hedefini aile hayatının huzurunu, mutluluğunu ve neslin ıslahını desteklemek olarak özetledi. Köseoğlu, dernek ve belediye iş birliğinin 8 yıldır sürdüğünü belirterek katılımcılara 7 haftalık seminerlere davet çağrısında bulundu ve "Bir aileyi daha kurtaralım, bir genci daha kurtaralım" mesajını paylaştı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise konuşmasında günümüzde aile yapısına yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı ve "Aileyi parçalamak istiyorlar" ifadesiyle toplumdaki risklere dikkat çekti. Taban, programın yalnızca yeni evlenecek çiftler için değil, daha önce evlenmiş olanların da faydalanabileceği bir fırsat olduğunu söyledi ve katılımcılara eksikleri telafi etme çağrısı yaptı.

Aileye yönelik veri ve öncelikler:

Başkan Taban, kentin evlenme ve boşanma verilerini paylaşarak durumun ciddiyetine işaret etti: 2025 yılında İnegöl’de 2134 nikah kıyılırken, aynı dönemde 582 çift boşandı. Taban, evlilik müessesesinin önemi ve değerinin eğitimlerle anlatılacağını belirtti.

Eğitimin içeriği ve önemi:

Kürsüye gelen Sıtkı Aslanhan, ailenin çocuğun hayata dair ilk eğitimi aldığı temel ortam olduğuna dikkat çekti. Aslanhan, anne ve babanın çocuk eğitimi sürecindeki rolünü, aile içi iletişimin önemini, değerlerin aktarımını ve çocukların yalnızca akademik değil karakter gelişimine de ağırlık verilmesi gerektiğini anlattı. Sağlıklı iletişim kurmanın çocukların gelişimine etkisi seminerin ana vurgularından biri oldu.

Seminerde aile içi yaklaşımların somut örneklerle tartışıldığı, ebeveynlerin günlük uygulamalarda dikkat etmesi gereken noktaların ele alındığı bildirildi. Katılımcılara çocukların eğitim süreçlerinde dengeli bir yaklaşım benimsenmesi önerildi.

Süre, mekan ve devam eden program:

Aile Okulu programı toplam 7 hafta sürecek şekilde planlandı. İlk seminer Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı; sonraki 6 seminer ise her Cuma saat 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Programa katılımın hem yeni evlenmiş çiftlere hem de aile yapısını güçlendirmek isteyen herkese açık olduğu vurgulandı.

Yerel yönetim ve dernek iş birliğiyle yürütülen bu tür programların, aile içi dayanışmayı güçlendirme ve toplumsal sorunların erken önlenmesi açısından önemli olduğu vurgulanarak seminerlerin düzenli takip edilmesi tavsiye edildi.

İNEGÖL BELEDİYESİ VE AHİD İŞ BİRLİĞİNDE BU YIL 8’İNCİSİ DÜZENLENEN AİLE OKULU SEMİNERLERİ, EĞİTİMCİ-YAZAR SITKI ASLANHAN’IN "AİLEDE EĞİTİMİN ÖNEMİ" KONULU PROGRAMIYLA BAŞLADI. AİLE OKULU HER 7 HAFTA BOYUNCA HER CUMA 20.30’DA SANİ KONUKOĞLU KONFERANS SALONUNDA DEVAM EDECEK.