Aile tartışması cinayetle bitti: genç sanık hakim karşısında

Dava ve olayın seyri:

Eskişehir'de 13 Ocak Salı günü Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda gerçekleşen olayda, 26 yaşındaki Harun Özbek ile birlikte yaşadığı üvey babası 50 yaşındaki Yüksel Bozkurt arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Özbek, üvey babasını bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Bozkurt, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; Özbek ise polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Sanığın savunması:

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Harun Özbek, olay anında mutfakta annesi ve üvey babasının tartıştığını gördüğünü, üvey babasının annesini tuttuğunu ve kendisine saldırmaya çalıştığını anlattı. Özbek, üvey babanın elinde bıçak olduğunu söyleyerek, "Beni öldüreceğini, anneme zarar vereceğini düşündüm" ifadelerini kullandı. Olayın kasıtlı olmadığını belirten sanık, "Kasıtlı olarak öldürmeye çalışmadım, çok pişmanım" diye konuştu.

Sanığın aile geçmişi iddiaları:

Özbek, duruşmada geçmişe dönük fiziksel ve sözlü şiddet iddialarını dile getirdi. Anlattıklarına göre çocukluğunda eşinin şiddeti sonucu kolunun kırılması, yemek sırasında ve başka zamanlarda darp edilmesi gibi olaylar yaşandı. Sanık avukatları da müvekkillerinin yıllarca aşağılama ve baskıya maruz kaldığını vurgulayarak tahliye ve beraat talep etti.

Tanık ifadeleri ve mağdur yakınlarının anlatımı:

Olay esnasını anlatan anne Serap Bozkurt, eşinin o gün kendisini ve oğlunu suçlayıcı ifadeler kullandığını, daha sonra elindeki ekmek bıçağıyla oğluna doğru saldırdığını söyledi. Anne, oğlunun kendisini korumak için araya girdiğini ve bunun üzerine kavgada yaralanma meydana geldiğini belirtti. Anne, üvey babanın yeşil reçeteli ilaç kullandığını ve sinirli olduğunu, oğluna karşı kötü davrandığını ifade etti.

Tanık beyanları:

Sanığın dayısı Şahin Aşkın ise doğrudan olayı görmediğini, ancak geçmişte defalarca şiddete şahit olduğunu anlattı. Aşkın, eniştenin yeğenine karşı hem sözlü hem fiziksel olarak kötü davrandığını, hatta yemek yerken bile hakaretler ettiğini dile getirdi.

Mahkeme süreci ve talepler:

Duruşmada hazır bulunan sanık avukatları iddiaları öne sürerek müvekkillerinin maruz kaldığı uzun süreli baskı ve hakaretleri hatırlattı; tahliye ve beraat talep ettiler. Cumhuriyet savcısı ise sanığın akıl sağlığına ilişkin değerlendirme yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevkini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Harun Özbek'in tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesine hükmetti ve duruşmayı 8 Aralık tarihine erteledi. Dosyada, iddia ve tanık beyanlarının değerlendirilmesi ile Adli Tıp raporunun beklenmesi süreci öne çıkıyor.

ESKİŞEHİR'DE TARTIŞTIĞI ÜVEY BABASI YÜKSEL BOZKURT'U BIÇAKLAYARAK ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SANIK HARUN ÖZBEK'İN YARGILANMASINA BAŞLANDI.