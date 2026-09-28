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Aile ve meslektaşları uğurladı: Emirgazi'de düğünde yaşamını yitiren uzman çavuş defnedildi

Konya'nın Emirgazi ilçesinde düğünde tabancadan çıkan kurşunla yaşamını yitiren 25 yaşındaki Uzman Çavuş Serkan Deveci, gözyaşları arasında defnedildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 19:27

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 19:34

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aile ve meslektaşları uğurladı: Emirgazi'de düğünde yaşamını yitiren uzman çavuş defnedildi

cenaze töreni:

Konya'nın Emirgazi ilçesinde düğünde tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Uzman Çavuş Serkan Deveci için Emirgazi'ye bağlı Demirci Mahallesi Deveciler Yaylası'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Deveci'nin cenazesi dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi.

resmi tören ve bayrak teslimi:

Törenin ardından Karapınar Garnizon Komutanı Topçu Albay Serkan Doğan tarafından şehidin babası Mehmet Deveci'ye törenle Türk bayrağı teslim edildi. Teslim töreni, aile ve katılımcılar arasında duygusal anlara sahne oldu.

katılımcılar ve destek:

Cenaze törenine Emirgazi Kaymakamı Melih Arslantepeli, Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti Emirgazi İlçe Başkanı İlyas Oruç, görev yaptığı İstanbul'daki deniz birliğinden askerler, daire amirleri, kamu personeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yakınları ve meslektaşları, genç yaşta yaşamını yitiren Deveci için taziyelerini iletti ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

KONYA’NIN EMİRGAZİ İLÇESİNDE BİR DÜĞÜN SIRASINDA TABANCADAN ÇIKAN KURŞUNUN İSABET ETMESİ SONUCU...

KONYA’NIN EMİRGAZİ İLÇESİNDE BİR DÜĞÜN SIRASINDA TABANCADAN ÇIKAN KURŞUNUN İSABET ETMESİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN 25 YAŞINDAKİ UZMAN ÇAVUŞ SERKAN DEVECİ, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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