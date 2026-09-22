Ailede başlayan sağlık: OMÜ ve Altınkum'dan özel çocuklara bilimsel destek

projenin amacı ve kapsamı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Altınkum Özel Eğitim iş birliğiyle, TÜBİTAK 4008 desteğinde hayata geçirilen 'Sağlık Evde Başlar' projesinin açılış programı gerçekleştirildi. Proje, özel gereksinimli çocukların ailelerinin sağlık okuryazarlığını artırma ve bakım süreçlerine bilimsel destek sunma hedefi taşıyor.

Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Elif Mercan Uzun, programda ailenin bakım sürecindeki rolüne vurgu yaparak sağlık okuryazarlığının günlük yaşamın merkezinde yer aldığını belirtti. Uzun, ailelerin kulaktan dolma bilgi yerine doğru ve bilimsel yöntemlerle destekleneceğini; bakımın ve şifanın yalnızca hastane ortamında değil, evde atılan adımlarla başladığını ifade etti.

yetkililerin vurguları:

Canik Kaymakamı Şeref Aydın, konuşmasında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: 'Devletimiz özel gereksinimli bireylerimize son derece güzel imkanlar sağlıyor ve bu imkanlar her geçen gün artıyor. Şüphesiz bu imkanların sahada tam anlamıyla karşılık bulması için biz mülki idarecilerin ve tüm paydaşların tam bir iş birliği içerisinde çaba göstermesi gerekiyor. Projemizin adında 'Sağlık Evde Başlar' deniyor; bence aslında her şey ailede başlar. Sosyal hayatta bazı şeyleri saklayarak hayata entegre olabiliyoruz ama en doğal halimiz, resmin en net hali evdedir. O yüzden bu tür çalışmalarımızda evi asla ihmal etmememiz gerekiyor.'

Aydın ayrıca, şehir yaşamında karşılaşılan sosyal problemlerin çözümünde ailenin merkezde tutulması gerektiğini belirterek 'Sokakta bir yangın var ancak bu yangını sokakta söndüremezsiniz; ancak eve girerek söndürebiliriz. Çünkü ateşi herkes evinden getiriyor' diye konuştu.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten ise üniversitelerin toplumla bilgi paylaşmasının önemini vurgulayarak projenin üniversitenin misyonunu hayata geçiren bir örnek olduğunu söyledi: 'Üniversitelerimizin en önemli görevlerinden biri, sahip olduğumuz bilgi ve birikimi toplumun ihtiyaç duyan kesimleriyle paylaşmaktır. Bu proje, söz konusu misyonu yerine getirme anlamında çok büyük bir değer taşıyor.' Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürü Yüksel Aydın da 'Bilim aramızdaki duvarları kaldırmak için en önemli araçtır' diyerek projenin toplumsal bütünleşmeye katkısına dikkat çekti.

açılış ve katılımcılar:

Açılış programı OMÜ OMTEL Otel'de yapıldı ve konuşmaların ardından protokol üyeleri, akademisyenler ile projeye dâhil olan veliler hatıra fotoğrafı çektirdi. Programa OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Samsun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Sancar, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İrfan Yetik ile OMÜ Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan katıldı.

Programın mesajı, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasında ailenin merkezde olduğu, üniversite ve eğitim kurumlarının bilgi birikimini sahaya taşımasının kritik olduğudur. 'Sağlık Evde Başlar' projesi, bu yaklaşımı somut adımlarla uygulamaya koymayı amaçlıyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) İLE ALTINKUM ÖZEL EĞİTİM İŞ BİRLİĞİNDE, ÖZEL ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞINI ARTIRMAK VE BAKIM SÜREÇLERİNE BİLİMSEL DESTEK SUNMAK AMACIYLA TÜBİTAK 4008 KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN “SAĞLIK EVDE BAŞLAR” PROJESİNİN AÇILIŞ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.