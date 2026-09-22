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Aileden adalet çağrısı: Feray Şahin'in yokluğunda 9 yıl

Mezitli'de Feray Şahin parkında düzenlenen anmada baba Bekir Şahin, 19 Eylül 2017'de hayatını yitiren kızı için 9 yıldır süren adalet talebini yineledi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aileden adalet çağrısı: Feray Şahin'in yokluğunda 9 yıl

Aileden adalet talebiyle anma

Mersin'in Mezitli ilçesinde, Feray Şahin'in adını taşıyan parkta düzenlenen anma programında genç yaşta yaşamını yitiren Feray için bir araya gelenler adalet çağrısını yineledi. Tören, öldürülen tüm kadınlar için saygı duruşuyla başladı ve katılımcılar Feray'ın anısına karanfiller bıraktı.

Tören konuşmaları:

Belediye Başkan Vekili Rukiye Künte, törende yaptığı konuşmada Feray'ı unutmayacaklarını vurguladı ve "adaletin yerini bulması gerektiğini" söyledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nesibe Keskin de kadın cinayetlerinin son bulması çağrısını yineleyerek, Feray'ın acısını paylaştıklarını ve ailenin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ailenin 9 yıllık mücadelesi:

Anma programında konuşan baba Bekir Şahin, kızının 19 Eylül 2017'de, henüz 23 yaşında ve üniversite son sınıf öğrencisiyken hayatını kaybettiğini hatırlattı. Şahin, "Yıllar geçti. Acımız hiç geçmedi. Bir babanın evladına duyduğu özlem zamanla azalmıyor" diyerek süren acıyı anlattı.

Bekir Şahin, yaşadıkları sürecin yalnızca bir evlat kaybı olmadığını, aynı zamanda uzun yıllara yayılan bir adalet mücadelesine dönüştüğünü söyledi. Soruşturma ve yargılama sürecinde delillerin yeterince değerlendirilmediği yönündeki itirazlarını yıllardır dile getirdiklerini belirten Şahin, verilen cezanın kendilerini tatmin etmediğini ve adalet taleplerinin sürdüğünü ifade etti.

Konuşmasında kadın cinayetlerine dikkat çeken Bekir Şahin, "Biz bugün burada yalnızca Feray için değil, erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden bütün kadınlar için sesimizi yükseltiyoruz" dedi. Şahin ayrıca, "Biz de 9 yıldır adalet arıyoruz. Nerede adalet? Gencecik kızı katleden katilin yeri sokak olamaz. Yeter artık kadınlar öldürülmesin" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Baba Şahin, Feray'ın adını ve hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Feray'ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Adalet aramaktan da vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Ailenin duygusal vurguları:

Kızına seslenen Bekir Şahin, "Seninle geçirdiğimiz 23 yıl bize yetmedi. Senin daha yaşayacağın, daha güleceğin, daha çok hayal kuracağın yılların vardı. Ama bir cani seni bizden kopardı. Fakat senin adını, hatıranı ve bize bıraktığın sevgiyi bizden alamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Feray'ı yalnızca 19 Eylül'de değil, her gün özlediklerini söyleyen Şahin, "Sen bizim kızımızsın. Sen bizim yarım kalan hikâyemizsin. Seni unutmayacağız Feray. Seni unutturmayacağız. Ve senin için adalet aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. Konuşmasını, "Işıklar içinde uyu güzel kızım. Baban seni çok özlüyor" sözleriyle tamamladı.

Anma programında Feray'ın annesi Aysel Şahin de kızının ölümünün oluşturduğu acıyı ve adalet taleplerini dile getirdi. Tören sonunda Feray'ın fotoğrafının önüne karanfiller bırakıldı ve katılımcılar aileye destek verdi.

FERAY’IN AİLESİNDEN ADALET ÇAĞRISI

FERAY’IN AİLESİNDEN ADALET ÇAĞRISI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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