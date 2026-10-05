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Ailefest’te kuşaklar bir arada: Recep Tayyip Erdoğan Rami Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vakfın düzenlediği AileFest'i Antalya'ya hareketi öncesi ziyaret ederek ailelerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:00

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Emre Koç

Ailefest’te kuşaklar bir arada: Recep Tayyip Erdoğan Rami Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Rami Kütüphanesi'nde AileFest ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde devam eden AileFest etkinlik alanını ziyaret etti. Etkinlik, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenleniyor ve on binlerce ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

Etkinliklerin odağı ve kuşaklar arası buluşma:

Festivalde farklı kuşakların bir arada vakit geçirmesine yönelik atölye, söyleşi ve aile oyunları gibi etkinlikler düzenleniyor. Organizasyon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında aileye ve nesiller arası dayanışmaya vurgu yapıyor.

Erdoğan'ın temasları ve fotoğraf anları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya hareketi öncesi alana gelerek ziyaretçilerle sohbet etti ve birlikte fotoğraf çektirdi. Ziyaret sırasında ailelerle yakın temas kurması ve etkinliğe verdiği destek öne çıktı.

AileFest'in Rami Kütüphanesi'ndeki programı, farklı yaş gruplarını aynı çatı altında buluşturarak hem kültürel hem sosyal etkinliklere alan açmaya devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, RAMİ KÜTÜPHANESİ&#039;NDE DÜZENLENEN AİLEFEST ETKİNLİK ALANINI...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, RAMİ KÜTÜPHANESİ'NDE DÜZENLENEN AİLEFEST ETKİNLİK ALANINI ZİYARET ETTİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan aile değerlerini vurgulayarak AileFest'i ziyaret etti

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