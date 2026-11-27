Aileler masal kahramanına dönüştü, okul bahçesi hikâyeye açıldı

Kırıkkale'de MKE Anaokulunda gerçekleşen "Masallar Diyarına Yolculuk" etkinliğinde veliler, masal kahramanlarının kostümlerini giyerek çocuklarıyla birlikte sahne aldı. Etkinlik Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi kapsamında okul bahçesinde kurulan masal köşelerinde düzenlendi.

Masallar, kostümler ve çocukların tepkisi:

Etkinlikte Karagöz, Hacivat, Keloğlan, Nasrettin Hoca ve Kırmızı Başlıklı Kız gibi tanınan karakterler canlandırıldı. Veliler hazırladıkları köşelerde çocuklara hikâyeler anlattı; minikler köşeleri gezip farklı anlatımları dinledi. Altın Yumurtlayan Tavuk, Pinokyo, Pamuk Prenses ve cüceler gibi sahneler küçük izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

6 yaşındaki Asaf Aslan hazırlık sürecinde aileleriyle çalışmaktan çok keyif aldığını söylerken, annesi Sevda Aslan etkinliğin aile bağlarını pekiştirdiğini vurguladı. 6 yaşındaki Kutay Köse ise Pinokyo gösterisinden sonra arkadaşlarıyla eğlendiklerini aktardı. Meva Ay ise pamuk prenses ve cüceler hikâyesinin sahnelenmesinden söz etti.

Projenin hedefleri ve yetkililerin görüşleri:

Etkinliğin hedefleri arasında ailelerin eğitime katılımını artırmak, çocukların kitaplara ilgisini yükseltmek ve dinleme ile kendini ifade etme becerilerini geliştirmek yer aldı. Organizasyon, aile bağlarının güçlendirilmesini de amaçladı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim etkinliğin okul ve aileleri bir araya getirmesinin önemine dikkat çekti; 2026 Aile Yılı ve 10 yıllık plan vurgusu yapıldı ve katılımcılara teşekkür edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmenler ve çok sayıda veli etkinlikte yer aldı.

Velilerden Didem Suna okulun aile katılımına verdiği önemin altını çizerek gönüllü olarak etkinliklere katıldıklarını belirtti. Didem Toksazak ise Kırmızı Başlıklı Kız'ın babaannesi rolünde sahne almanın, ailelerle çocukların birlikte zaman geçirmesini ve paylaşmasını sağladığını ifade etti.

Etkinlik, anaokulu öğrencileri ve ailelerini bir araya getiren uygulamalı bir paylaşım alanı olarak değerlendirildi; düzenlenen faaliyetler katılımcılarda hem eğlence hem de eğitimsel kazanım sağladı.

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