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Ailelere eğitimde tercih hakkı: Anadolu Aşiretler Federasyonu seçenekten yana

Anadolu Aşiretler Federasyonu, karma eğitimi yasaklamayı değil ailelere kız, erkek veya karma okul seçenekleri sunulmasını, özgür tercih istiyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ailelere eğitimde tercih hakkı: Anadolu Aşiretler Federasyonu seçenekten yana

anadolu aşiretler federasyonunun açıklaması:

Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, federasyonun karma eğitimin tamamen kaldırılmasını talep etmediğini, esas amacın ailelere eğitimde farklı seçenekler sunmak olduğunu açıkladı. Armağan, önerilerinin dayatma değil tercih hakkını güvence altına alma temeline dayandığını belirtti.

talep ve gerekçe:

Açıklamada, ailelerin eğitim konusunda isterlerse çocuklarını karma okullara; isterlerse kız okullarına veya erkek okullarına gönderebilmeleri gerektiği vurgulandı. Armağan, "Mesele yasaklama değil, seçenek sunma; dayatma değil, tercih hakkını güvence altına alma meselesidir" sözleriyle federasyonun yaklaşımını özetledi. Federasyon, tek cinsiyetli eğitimin bazı öğrenci grupları açısından avantaj sağlayabileceğini ve farklı eğitim modellerinin bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

yetkililere çağrı ve yol haritası:

Federasyon, başta Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanı olmak üzere yetkililere, yeterli talebin bulunduğu bölgelerde kız ve erkek öğrenciler için ayrı okul uygulamalarının başlatılmasını önerdi. Açıklamada ayrıca ailelerin eğitim tercihlerinin "gericilik" gibi etiketlerle yaftalanmasının demokratik çoğulculukla bağdaşmadığı ifade edildi.

Federasyon uzun vadede kız okulları, erkek okulları ve karma okulların bir arada bulunduğu çoğulcu bir eğitim sistemi oluşturulmasını hedeflediklerini belirtti. Armağan açıklamayı "Karma eğitim kaldırılsın demiyoruz. Karma eğitim tek seçenek olarak dayatılmasın diyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

ANADOLU AŞİRETLER FEDERASYONU’NDAN “KARMA EĞİTİM” AÇIKLAMASI

ANADOLU AŞİRETLER FEDERASYONU’NDAN “KARMA EĞİTİM” AÇIKLAMASI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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