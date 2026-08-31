Ailenin rehberliğiyle özel çocuklara kapsayıcı yolculuk

Proje açılışı Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleşti

Yunusemre Kemal Neşen Dömekeli Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde TÜBİTAK 4008 kapsamında hayata geçirilen 'Çocuğumla Yolculuğumda İlk Rehberim' projesinin açılışı Manisa Öğretmenevi'nde yapıldı. Proje, özel ihtiyaçlı çocukların toplumsal yaşama katılımını artırmak için aileleri sosyal, duygusal, eğitsel ve yasal alanlarda güçlendirmeyi hedefliyor.

Açılış ve katılımcılar:

31 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında sürecek etkinliğin açılışına Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Köseler, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Efe, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay ve Yunusemre Kemal Neşen Dömekeli Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Özgür Emeksiz ile akademisyenler, proje yürütücüleri, eğitim yöneticileri, öğretmenler, aileler ve davetliler katıldı. Proje; Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinden gelen ebeveynlere disiplinlerarası ve bilimsel yöntemlerle destek sağlamayı amaçlıyor.

Projenin hedefleri:

Proje yürütücüsü Dr. Ayşe Erkaya erken çocukluk döneminin önemine dikkat çekerek ailelerin doğru bilgiyle güçlendirilmesinin özel ihtiyaçlı çocukların gelişimi ve toplumsal katılımında belirleyici olduğunu vurguladı. Erkaya'nın ifade ettiği gibi, 'Bu özel yolculukta çocuğun hayata tutunduğu ilk el ve en önemlisi ‘ilk rehberi’ ailesidir. Erken çocukluk döneminde aile ne kadar doğru bilgiyle donatılırsa, ne kadar güçlü ve dirençli kılınırsa, özel çocuklarımızın toplumsal yaşama katılımı da o denli hızlı, güçlü ve kalıcı olacaktır.'

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Efe ise projenin kapsamını toplumun bütüncül dönüşümüyle ilişkilendirerek 'Aileyi güçlendirmek, çocuğu güçlendirmektir; çocuğu güçlendirmek ise daha kapsayıcı, daha güçlü ve daha duyarlı bir toplumun temellerini atmaktır' sözleriyle açıkladı.

Uygulamalar ve beklentiler:

Merkez müdürü Özgür Emeksiz projenin merkez açısından ilk olma niteliğini vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Nilay Kayhan ise her çocuğun bilim ve teknolojiyle buluşmasının önemine değinerek projenin ailelere yönelik güçlendirme çalışmalarının değerine işaret etti.

Konuşmaların ardından proje kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarına geçildi. Proje süresince ailelere yönelik çeşitli eğitim, uygulama ve rehberlik etkinlikleri düzenlenecek; amaç aileden aileye ve uzmandan uzmana dayanışma ağları oluşturarak özel ihtiyaçlı çocukların akran ilişkilerinde, oyun alanlarında ve günlük yaşamda daha bağımsız ve etkin olmasını sağlamaktır.

YUNUSEMRE KEMAL NEŞEN DÖMEKELİ BİLİM VE SANAT MERKEZİ EV SAHİPLİĞİNDE TÜBİTAK 4008 KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN "ÇOCUĞUMLA YOLCULUĞUMDA İLK REHBERİM" PROJESİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ÖZEL İHTİYAÇLI ÇOCUKLARIN TOPLUMSAL YAŞAMA KATILIMINI DESTEKLEMEYİ AMAÇLAYAN PROJEDE, AİLELERİN SOSYAL, DUYGUSAL, EĞİTSEL VE YASAL ALANLARDA GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.