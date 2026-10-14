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Ailesinin kayıp başvurusu üzerine avukat Göksu Nehri'nde bulundu

Silifke'de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 50 yaşındaki avukat Remzi Meydan'ın cansız bedeni, Göksu Nehri'nde arıtma tesisi altında bulundu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 21:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine avukat Göksu Nehri'nde bulundu

Olayın tespiti ve ilk ihbar:

Edinilen bilgiye göre, Mersin Barosu'na kayıtlı Remzi Meydan (50) ile iletişim kuramayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine ekipler sabah saatlerinde harekete geçti; ilk aramalarda Meydan'a ait 33 R 7224 plakalı otomobil Mersin Köprüsü yakınlarında park edilmiş şekilde bulundu.

Arama çalışmalarının kapsamı:

Aracın terk edilmiş halde bulunması sonrası polis incelemeleri genişletildi. Bölgede, itfaiye ve AFAD ekipleriyle birlikte arama yapıldı, destek için Mersin'den dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç çevresi ve nehir hattı boyunca yoğun bir arama yürüttü.

Cesedin bulunması ve soruşturma:

Çalışmalar sonucunda Remzi Meydan'ın cansız bedeni akşam saatlerinde, aracının bulunduğu Mersin Köprüsü'ne yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Bahçeköy Mahallesi civarında, Göksu Nehri'nde arıtma tesisi altında bulundu. Sudan çıkarılan Meydan'ın cenazesi, olay yerinde yapılan ön incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturmanın seyri:

Yetkililer, avukatın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma, bulunan otomobil ve çevredeki deliller doğrultusunda sürdürülüyor; polis ekipleri olay yeri incelemesini ve tanık beyanlarını değerlendiriyor.

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNDE AİLESİNİN KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMASININ ARDINDAN ARAMA ÇALIŞMASI...

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNDE AİLESİNİN KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMASININ ARDINDAN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILAN 50 YAŞINDAKİ AVUKAT REMZİ MEYDAN’IN CANSIZ BEDENİ, GÖKSU NEHRİNDE BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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