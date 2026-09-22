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Aileyi korkutan kayıp: İnegöl'de 10 yaşındaki Kerim avm'de bulundu

İnegöl'de öğle saatlerinde kaybolan Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Kerim Demir, yapılan arama sonrası bir avm'de bulundu ve ailesine teslim edildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aileyi korkutan kayıp: İnegöl'de 10 yaşındaki Kerim avm'de bulundu

Aileyi korkutan kayıp: İnegöl'de 10 yaşındaki Kerim avm'de bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde kaybolan 10 yaşındaki çocuk, kısa süreli aramanın ardından bir alışveriş merkezinde bulundu. Olay, bölgedeki yakınların ve güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sonlandı.

arama süreci ve bildirim:

Edinilen bilgilere göre, Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi Kerim Demir (10), saat 15.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi'nde kayboldu. Askerlik şubesi civarında ikamet eden çocuğun eve dönmemesi üzerine aile durumu güvenlik güçlerine bildirerek aranma başlattı.

bulunuş ve teslim anı:

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, Kerim Demir'in bir alışveriş merkezinde olduğunu tespit etti. Görevliler tarafından bulunan çocuk, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan ailesine teslim edildi; ailenin endişesi yerini sevince bıraktı.

Olayla ilgili yetkililer, bölgedeki arama koordinasyonunun ve vatandaşların bilgilendirilmesinin zamanında yapılmasının bulunmada etkili olduğunu belirtti. Konuyla ilgili soruşturma, olayın detaylarını netleştirmek amacıyla devam ediyor.

BURSA&#039;NIN İNEGÖL İLÇESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE KAYBOLAN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK, YAPILAN ARAMA ÇALIŞMALARI...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE KAYBOLAN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK, YAPILAN ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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