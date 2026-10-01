Ajans Press medya zekâsını yapay zekâ ile yeniden tanımlıyor

Ajans Press geçmiş birikimini yapay zekâ ile birleştiriyor

Ajans Press, 70 yılı aşkın medya takip deneyimini yapay zekâ destekli analiz, dijital itibar yönetimi ve stratejik karar destek teknolojileriyle bir araya getiriyor. Şirket; yazılı basın, televizyon, radyo, internet ve sosyal medya takibini tek bir ekosistemde toplayarak kurumlara veri temelli içgörüler sunmayı hedefliyor. Bu dönüşümle Ajans Press, veriyi sadece izlemekle kalmayıp itibarı ölçen, riskleri görünür kılan bir iş ortağı olarak konumlanıyor.

dijital çağda bilgi ihtiyacının değişmesi:

Ajans Press Proje Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Bartu Yusuf Özkan, içeriklerin farklı platformlara ve ülkelere saniyeler içinde yayılmasının kurumların bilgi ihtiyacını dönüştürdüğünü vurguluyor. Özkan; gündemde ne konuşulduğunun yanında, içeriğin neden yayıldığı, kimi etkilediği ve ne zaman aksiyon alınması gerektiğinin anlaşılmasının kritik olduğunu belirtiyor. Özkan’ın ifadesiyle: "Medyayı takip etmekten daha fazlası: Veriyi anlamlandırmak, itibarı ölçmek ve geleceği öngörmek."

newscope ile küresel görünürlük ve çok boyutlu analiz:

Ajans Press’in geliştirdiği Newscope platformu; marka, rakip, sektör ve gündem takibini tek merkezde topluyor. Platform, 197 ülkede 152 milyondan fazla internet kaynağı ve 41’den fazla sosyal medya platformunu kapsayan altyapısıyla, çok dilli analiz imkânı sağlıyor. Newscope, kurum görünürlüğünü duygu, etkileşim, erişim, trend, demografi ve kaynak analizleri üzerinden değerlendiriyor; Türkiye’de X platformuna yönelik veri erişimi de gündemin izlenmesine katkı sağlıyor.

reputation pro ile dijital geri bildirimlerin itibar verisine dönüşmesi:

Reputation Pro, dijital platformlardaki kullanıcı yorumlarını marka güvenine etkisi açısından ele alıyor. Google, Şikayetvar, Ekşi Sözlük ve Yandex gibi mecralardaki geri bildirimleri analiz eden platform, bu içerikleri marka puanı, duygu analizi, güvenlik skoru, riskler, fırsatlar ve temalar üzerinden değerlendiren raporlar üretiyor. Ofansif, imalı ve marka güvenliğini tehdit eden içeriklerin tespiti sayesinde kurumlar olası riskleri erken fark edip zamanında aksiyon alabiliyor.

next vision ile medya verisini yönetime taşıma:

Next Vision, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulları için binlerce içeriği stratejik karar süreçlerinde kullanılabilecek şekilde sadeleştiriyor. Platform; itibar, liderlik ve yatırımcı algısı skorlarının yanı sıra 5N1K, SWOT ve stratejik içgörüler sunuyor ve bulguları gelecek odaklı bir yol haritasıyla ilişkilendiriyor. Böylece medya verisi, sadece haber akışı olmaktan çıkıp kurumsal strateji ve risk yönetimini destekleyen bir araç haline geliyor.

hedef: Türkiye’den çıkan global bir medya teknolojisi markası

Şirket, kurumsal hafızasını global teknoloji altyapısı ve editoryal uzmanlıkla birleştirerek kurumlara özel analiz modelleri geliştirmeye devam ediyor. Ajans Press; tahmine dayalı analiz, erken uyarı, kriz öngörüsü ve yönetici panellerindeki yetkinliklerini derinleştirerek Türkiye’den çıkan global bir medya teknolojisi markası olmayı hedefliyor. Bu yaklaşımın merkezinde, artan içerik hacmi içinde doğru sinyalleri erken belirlemek ve kurumların geleceği daha sağlıklı okumalarına katkı sağlamak yer alıyor.

AJANS PRESS PROJE YÖNETİCİSİ VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ BARTU YUSUF ÖZKAN