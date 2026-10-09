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Ajet yaz trafiğinde saha ekiplerine teşekkür etti: zamanında kalkış yüzde 91'e ulaştı

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Sabiha Gökçen'deki ekipleri ziyaret edip tebrik etti; Haziran–Eylül 2026'da 11 milyona yakın yolcu taşındı ve zamanında kalkış oranı %91'e çıktı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ajet yaz trafiğinde saha ekiplerine teşekkür etti: zamanında kalkış yüzde 91'e ulaştı

AJet genel müdürü Kerem Sarp saha ekiplerini yerinde tebrik etti

Kerem Sarp Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki saha ekipleri ve operasyon paydaşlarına teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaret, AJet'in yaz dönemindeki operasyonel performansını yerinde değerlendirmek ve saha çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Komuta merkezinden paydaşlara uzanan program:

Ziyaret kapsamında Sarp önce AJet'in tüm uçuş operasyonlarını yöneten Entegre Operasyon Kontrol Başkanlığı, Yer İşletme Başkanlığı ve uçuş ekiplerinin bulunduğu ekip odasını gezdi. Ardından operasyon paydaşları TGS, Turkish Technic ve HEAŞ ile bir araya gelerek saha ve hizmet birimlerinin çalışmalarını değerlendirdi.

Yaz sezonunda ölçülebilir başarı:

Sarp, sosyal medya açıklamasında yaz trafik yoğunluğunda elde edilen performansı vurguladı. Haziran - Eylül 2026 döneminde AJet'in yaklaşık 11 milyona yakın yolcu taşıdığını ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki zamanında kalkış oranını %91'e yükselttiklerini belirtti.

Genel Müdür Sarp, operasyonun her noktasında aynı hedefe odaklanan, sorumluluk alan ve çözüm üreten ekiplerin bu sonucu mümkün kıldığını ifade ederek saha çalışanlarını ve paydaşları tebrik etti. Ziyarette ekiplerin sahadaki uygulamaları, koordinasyon süreçleri ve olası aksiyon noktaları ele alındı.

Kerem Sarp'ın sözleri şu şekilde yer aldı: "Hava trafiğinin yoğun olduğu yaz döneminde AJet olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki zamanında kalkış performansımızı yüzde 91’e taşıyarak önemli bir başarıya imza attık. Haziran - Eylül döneminde 11 milyona yakın misafirimize hizmet verdik. Operasyonun her noktasında aynı hedefe odaklanan, sorumluluk alan ve çözüm üreten çalışma arkadaşlarımızla AJet’i daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. AJet olarak misafirlerimize daha iyi bir seyahat deneyimi sunmak için, filomuzu gençleştirmeye ve emniyetten ödün vermeden aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Ziyaret, saha ile merkez arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, operasyonel uygulamaların sahada değerlendirilmesi ve ilerleyen dönemlerde benzer performansın sürdürülebilmesi için ortak çalışma iradesinin teyidi olarak değerlendirildi.

Sonuç olarak, AJet'in yaz dönemindeki performansı; saha ekiplerinin, yer hizmetleri ve teknik destek paydaşlarının koordineli çalışması sayesinde somutlaşırken, şirketin önceliğinin emniyet ve yolcu deneyimini iyileştirmek olduğu vurgulandı.

AJET GENEL MÜDÜRÜ KEREM SARP, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAKİ SAHA EKİPLERİ VE PAYDAŞLARINA...

AJET GENEL MÜDÜRÜ KEREM SARP, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAKİ SAHA EKİPLERİ VE PAYDAŞLARINA TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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